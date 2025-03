Impresa cus: batte e supera il sant’elena 

Sant’Elena 1

Cus Cagliari 2

Sant’Elena (4-3-1-2) : Sanna, Boi (31’ st Dessì), Minerba, Pinna, Angiargia, Rotaru (35’ st Zeby) Amud, Delogu (22’ st Pilleri) Ferro, Iesu, D’Agostino. In panchina Serra, Anedda, Giancarli, Tamburini, Piras, Mura. Allenatore Loi.

Cus Cagliari (4-3-3) : Pillittu, D. Asunis, Piroddi, Carboni, Fiori, Prefumo, Siddu (47’ st Salaris), Puddu (22’ st Demurtas), Balloi (14’ st Serpi), Baldussi (29’ st Melis), Perra (29’ pt Serra). In panchina Follese, Mudu, Loddo, Zucca, Serpi. Allenatore Lantieri.

Arbitro : Putzolu di Sassari.

Reti : st 3’ Ferro, 14’ Perra, 18’ Prefumo.

Note : ammoniti Zeby, Fiori, Angiargia, D. Asunis, Carboni, Demurtas.

Il Cus Cagliari si impone in trasferta 1-2 contro il Sant’Elena e, complici i risultati degli altri match, si accomoda al terzo posto solitario valevole per i playoff. La vittoria degli universitari, che hanno controllato il gioco, è meritata.

La partita

Il primo sussulto, al 6’, è di marca ospite: traversone di Prefumo da destra, Perra irrompe in girata ma la palla si stampa sulla traversa. Il Sant’Elena si affida spesso al lancio lungo per innescare il tridente delle meraviglie Iesu-D’Agostino-Ferro; il Cus si affida a Baldussi, sempre abile a far girare palla e compagni. Come al 25’: apertura sulla destra per Siddu, in forma smagliante, palla in area per Piroddi che però schiaccia la conclusione. Il Sant’Elena si conferma bravo nel recupero delle seconde palle sulla trequarti e, in una di queste occasioni, al 34’ Amud calcia a lato.

Secondo tempo

La ripresa sembra annunciare un’altra musica. Il Sant’Elena alza ancora l’intensità e al 3’, complice un corner telecomandato di Iesu, Ferro svetta e insacca. Ma il Cus non si scompone e al 14’ pareggia: Siddu va via in velocità a due avversari, mette in area, Perra precede tutti di piede e l’1-1 è cosa fatta. Il Sant’Elena non fa in tempo a riorganizzarsi che al 18’ Prefumo, dopo un triangolo con Perra, calcia di piatto sul secondo palo e firma l’1-2.

Ma il Sant’Elena ha una qualità offensiva molto elevata e reagisce: al 21’ Iesu su calcio piazzato impegna severamente Pillittu, al 29’ il portiere ospite è attento su incornata di D’Agostino in area piccola, al 40’ Zeby calcia centrale. Al 5’ di recupero D’Agostino si procura un rigore: Iesu spedisce alto. Per il Sant’Elena i playoff si allontanano.

