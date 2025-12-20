Impresa Carbonia con l’Ilva 

Carbonia 2

Ilvamaddalena 0

Carbonia (4-3-1-2) : Floris, Andrea Mastino, Hundt, Zazas, Fabio Mastino (25’ st Chidichimo), Boi, Ponzo (40’ st Massoni), Melis, Porcheddu (33’ st Barrenechea), T. Serra (20’ st Gurzeni), Pavone. In panchina Saiu, Tatti, Ollargiu, Carboni, Coulibaly. Allenatore Mannu.

Ilvamaddalena (4-4-2) : Verardi, Maisto (27’st Reale), Ziroli (28’ st Munua), Bert (16’ st Mondino), Galvani, Esposito, Alvarez, N. Serra (16’ st Lima), De Cenco, Attili, Piassi (16’ st Casazza). In panchina Catena, Zaharia, Pulci, Animobono. Allenatore Acciaro.

Arbitro : Isu di Cagliari.

Reti : pt 13’ Pavone; st 24’ Pavone.

Note : ammoniti Hundt, A. Mastino, Bert, Galvani.

Carbonia. Irriconoscibile l’Ilva giunta allo Zoboli da prima della classe o prestazione del Carbonia al limite della perfezione? Il mix di questi due aspetti giustifica il 2-0 con cui i sulcitani (su cui si erge per distacco l’argentino Pavone) hanno superato i galluresi. Si fa fatica, eccetto due conclusioni dalla distanza, a trovare palle gol degli ospiti che in prevalenza hanno affidato il gioco ai lanci lunghi.

Il match

Dopo un gol annullato al Carbonia per dubbio fallo sul portiere, biancoblù in gol al 13’ al primo affondo: palla intelligente di Melis per Pavone che dribbla il portiere, si defila e recupera la posizione utile per battere a rete nonostante due difensori sulla linea. Ilva costretta a reagire ma retroguardia del Carbonia mai in affanno. Rischiano invece gli ospiti al 30’ per la girata ravvicinata di Serra che colpisce un difensore. Allo scadere Carbonia a pochi centimetri dal raddoppio: un calcio di punizione da centrocampo spiove in area, il pallone rimbalza sull’erba bagnata e scavalca il portiere: sulla linea salva Bert.

Ripresa

Si riparte con il copione del primo tempo: Carbonia imperforabile e galluresi che girano a vuoto. Al 14’ da applausi il sinistro da 20 metri di Ziroli e la risposta di Floris. L’accortezza e la concentrazione maniacale su ogni pallone consentono al Carbonia di contenere l’Ilva che sul piano fisico sembra aver preso campo ma si scopre e la paga cara: azione insistita con cross di F. Mastino che viene sporcato da una deviazione, Pavone sbuca dal nulla sul secondo palo e appoggia di destro.

La partita scivola via: c’è tempo per un brutto fallo su Porcheddu (naso rotto) e al 50’ per un destro potente di Mondino che lambisce il palo. Il Carbonia riscatta la sconfitta a Uri e si regala una vittoria di prestigio due giorni dopo l’87esimo anniversario dell’inaugurazione della città.

