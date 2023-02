Impresa Budoni: è in testa 

BUDONI 2

LATTE DOLCE 1

Budoni (3-5-2) : Faustico, Caparros, Raimo (41’ st De Goicoechea), Dominguez, Farris, Satta, Assoumani, Scioni, Meloni (41’ st Ortiz), Greco (26’ st Steri), Spano (42’ pt Spano). In panchina Riccio, Lamacchia, Rossi, Zullo, Santoro. Allenatore Cerbone.

Latte Dolce (4-4-2) : Congiunti, Pireddu, Tuccio (22’ st Marcangeli), Cabeccia, Russu, Piga, Olivera (22’ st Scognamillo), Saba, Padovani, Piassi, Canu (32’ st Salaris). In panchina Panai, Serra, Piredda, Dore, Galante, Grassi. Allenatore Giorico.

Arbitro : Senes di Cagliari.

Reti : nel secondo tempo 3’ Greco, 22’ Farris, 32’ Padovani.

Note : angoli 5 a 3; espulsi Padovani e Piassi, ammoniti Satta, Dominguez, Greco, Piassi, Saba, Piga e il tecnico Giorico; recupero 2’ pt-6’ st.

BUDONI. Operazione sorpasso compiuta da parte del Budoni. Nello scontro diretto con il Latte Dolce la formazione guidata da Raffaele Cerbone vendica la pesante sconfitta patita nel girone di andata imponendosi, tra tantissimi brividi per la porta difesa di Faustico, sulla diretta rivale con il risultato di due a uno. Il 2 a 0 parziale non ha messo al riparo i padroni di casa da una possibile rimonta dei sassaresi, bravi a riaprire l’incontro con Padovani, e gli ospiti a fine gara hanno avuto tanto da recriminare per un gol annullato allo stesso Padovani per presunto fuorigioco: off side che, in base alle immagini della partita, è però apparso inesistente.

Nel finale la squadra di Giorico ha perso la testa terminando la gara in nove dopo la doppia espulsione per proteste dello stesso Padovani e di Piassi.

La partita

Nella frazione iniziale parte meglio il Latte Dolce: il primo pericolo arriva al 1’ con una conclusione dal limite di Canu salvata sulla linea da Meloni. Al 15’ un errore di Raimo lascia campo aperto a Piassi, che entra in area ma conclude sul fondo. Nel finale del tempo gli ospiti sfiorano nuovamente il vantaggio con Saba al 43’ e, un minuto dopo, con Padovani, il cui tiro centra la traversa. Nella ripresa viene fuori il Budoni: al 3’ Greco da posizione defilata insacca il gol del vantaggio. Il Latte Dolce accusa il colpo e subisce anche il 2 a 0 ad opera di Farris su assist di Greco.

Passano 2’ e Padovani si vede annullare un gol per un presunto fuorigioco. Gol solo rinviato al 32’ con lo stesso Padovani che batte Faustico con un colpo di testa. Nel finale si scaldano gli animi per il gol del 2 a 2 annullato a Piassi, poi espulso insieme con Padovani per proteste.

