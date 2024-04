Impresa Bosa a San teodoro 

San Teodoro 1

Bosa 4

San Teodoro (4-4-2) : Melis, Malesa, Spano (15’ st Saiu), Animobono, Varrucciu, Raimo (40’ st Saggia), Casula (40’ st Marongiu), Mastromarino, Mulas, Molino (40’ Serra), Ruzzittu. In panch Deiana, Serra, Moran, Mourot, Caocci. Allenatore Sanna.

Bosa (3-5-2) : Idrissi, Pischedda (35’ st Pes), Ferrari, Grella, Maquiesse, Pinna, Unali, Di Angelo, Fortunato, Carboni (30’ st Mattiello), Avellino (20’ st Carta). In panchina Arseni, Marras, Ledda, Mura, Madau. Allenatore Carboni.

Arbitro : Deriu di Oristano.

Reti : nel primo tempo 19’ Fortunato; nel secondo tempo 13’ Mulas, 20’ e 33’ Ferrari, 44’ Fortunato.

Note : ammoniti Carboni, Ferrari, Raimo, Casula; espulsi Malesa e Varrucciu.

San Teodoro. Pesante ko del San Teodoro, che cade in casa contro il Bosa con un netto 4 a 1. Gli ospiti, in piena corsa salvezza, sono stati cinici nell’affondare in contropiede i colpi decisivi per conquistare tre punti fondamentali, a dimostrazione di come la squadra allenata di Carboni, nonostante la posizione in classifica, sia più che viva.

Fortunato al 19’ della prima frazione sblocca il risultato con una conclusione dalla distanza. Il vantaggio resiste sino al 13’ della ripresa, quando Mulas sfrutta a dovere l’assist di Molino con un perfetto colpo di testa che non lascia scampo a Idrissi. Al 20’ nuovo sorpasso del Bosa con Ferrari. Il San Teodoro, oltre al gol subito, è costretto a reagire in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Malesa. Gli ospiti approfittano dell’uomo in più e siglano il terzo gol con Ferrari. Al 38’ seconda espulsione per i viola, con Varrucciu costretto anzitempo ad abbandonare il terreno di gioco. All’ultimo minuto di gioco il Bosa in contropiede cala il poker con Fortunato, che sigla così la sua personale doppietta.

RIPRODUZIONE RISERVATA