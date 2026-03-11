VaiOnline
Promozione Coppa Italia.
12 marzo 2026 alle 00:32

Impresa Bonorva con l’Alghero: è in finale 

Bonorva 3

Alghero 0

Bonorva (4-4-2) : Mannoni, Soro (38’ st Silanos), Córdoba, A. Sanna, Spanu, Madeddu (32’ st Matassa), Zappareddu, Camara (23’ st Jara), S. Pinna, Chelo (45’ st Caddeo), Saba (49’ st Caria). In panchina Vassallo, Gallotta, Pusceddu. Fe. Sanna, Nieddu, Carta. Allenatore Pulina.

Alghero (4-3-3) : Carta, Baraye, Fadda, A. Pinna, P. Pinna (25’ st Fr. Sanna), Mereu, Roccuzzo, Carboni (8’ st Marras), Barboza, Marcangeli (21’ st Puttolu), Virdis. In panchina Piga, Milia, Martinelli, Daga, Chessa, Cossu. Allenatore Giorico.

Arbitro : D’Elia di Cagliari.

Reti : st 6’ Zappareddu, 11’ Madeddu, 42’ Saba.

Note : ammoniti Pulina (all. Bonorva), Vassallo, Silanos, Roccuzzo, Marras, Fadda.

Bonorva. Il Bonorva si regala la finale della Coppa Italia di Promozione battendo l’antagonista di un’intera stagione, l’Alghero, che non aveva mai perso.

Da un Chicchitto Chessa gremito arriva un 3-0 quasi irreale, maturato nella ripresa dopo un primo tempo tirato, sulla falsariga della semifinale d’andata terminata 0-0. È Zappareddu, al 51’, a dare fuoco alle polveri con un destro imparabile scaturito da un disimpegno sbagliato di Baraye. Uno schema su corner, pochi minuti dopo, porta al tiro dalla lunetta Madeddu che raddoppia. I catalani leader in campionato accusano il colpo e provano a correggere l’inerzia, ma la reazione non arriva. E all’87’ Saba spiazza Carta mandando in buca d’esterno.

RIPRODUZIONE RISERVATA

