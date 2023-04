Impresa all’opera per realizzare  44 nuovi alloggi 

Dopo una lunga attesa, complicata dal contenzioso con l’impresa vincitrice dell’appalto, il cantiere a Su Pinu ora procede con una certa celerità. Gru, escavatori, operai, arrivati con l’assegnazione dell’opera alla seconda impresa in graduatoria, lavorano a pieno ritmo e si vede già la prima palazzina. Segno che fa ben sperare soprattutto i destinatari degli appartamenti nuovi di zecca.

Si tratta del primo lotto dell’opera che, una volta conclusa, dovrebbe portare alla realizzazione di 44 alloggi popolari, di proprietà del Comune, dove possono trovare una nuova sistemazione gli inquilini dei vecchi edifici lì accanto che, a mano a mano che l’intervento va avanti, saranno sgomberati e demoliti.

«L’impresa sta lavorando alacremente e una volta completato il primo lotto procederà con il secondo», spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Fabrizio Beccu. E aggiunge: «Appena gli alloggi saranno pronti inizieremo i trasferimenti degli inquilini».

Nessuna previsione sui tempi, però, anche alla luce delle vicissitudini del progetto che ha una lunga storia. Già nel 2007 la Regione aveva, infatti, finanziato la costruzione di 44 appartamenti di proprietà del Comune a Su Pinu, area del quartiere Sa’e Sulis, stanziando circa 4 milioni di euro. Il cantiere era stato avviato in fretta nel 2017 per non perdere il finanziamento, ma si era dovuto arenare. La ditta cagliaritana Impredia srl, che si era aggiudicata l’appalto milionario a Su Pinu, in due anni avrebbe dovuto ridare una nuova dignità a quel quartiere. Il cantiere si è invece bloccato per via di un contrasto sulle modalità di esecuzione dei lavori.

Il Comune imponeva l’avanzamento per lotti funzionali, la società avrebbe chiesto di procedere con un unico grande lotto sgomberando subito gli abitanti e abbattendo insieme le opere presenti. Per questo, dopo diversi solleciti a riprendere la costruzione, l’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Soddu nel 2019 aveva deciso per «la risoluzione contrattuale per inadempimento e grave ritardo». Lo scorso autunno la svolta con l’avvio dei lavori da parte di un’altra impresa.