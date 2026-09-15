Impresa al lavoro per stendere l’asfalto distrutto dai cantieri 

Proseguono a Capoterra gli interventi sulla viabilità cittadina. Dopo i lavori che nei mesi scorsi hanno interessato la realizzazione della nuova rete in fibra, è ora iniziata la fase dei ripristini del manto stradale. Le imprese stanno intervenendo nelle vie interessate dagli scavi per sistemare le carreggiate e restituire ai cittadini strade più ordinate e sicure, riducendo così anche i disagi provocati dai lavori.

«Sappiamo bene che questi interventi hanno comportato disagi per i cittadini e per chi ogni giorno utilizza le nostre strade – spiega il sindaco, Beniamino Garau –, ma si è trattato di lavori necessari per realizzare infrastrutture importanti per il futuro della nostra comunità. Adesso siamo nella fase dei ripristini e vogliamo che le strade interessate dai lavori vengano riconsegnate nelle migliori condizioni».

Parallelamente, l’amministrazione ha avviato un altro intervento atteso nella zona di Corte Piscedda: il completamento di via Lucca, strada rimasta sterrata nonostante l’area sia ormai completamente infrastrutturata.

«Via Lucca rappresenta uno di quei piccoli ma importanti interventi rimasti per troppo tempo in sospeso – aggiunge Garau –, per chi vive in quella zona, però, non è affatto un intervento secondario. Significa avere una strada adeguata al contesto in cui si trova e migliorare la qualità della vita».

Gli interventi sulla viabilità rientrano in un più ampio percorso dell’amministrazione comunale volto ad affrontare le criticità ancora presenti sul territorio e a completare opere rimaste incompiute.