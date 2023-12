Impresa a Genova: il Tc Cagliari è in A1 

Il Tc Cagliari torna in A1. Le ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello sbancano per 3-1 il campo del Tc Genova e e centrano la promozione nella massima serie nazionale di tennis femminile a squadre. Per la pioggia, si è giocato su un campo indoor in terra rossa.

Tra le file sarde un cambio rispetto al 2-2 casalingo dell'andata, con la greca Despina Papamichail al posto di Alessandra Mazzola. La presenza dell'ellenica, schierata da “numero 1” ha dato via libera a Nuria Brancaccio da “2”. Il primo punto è stato conquistato proprio dalla tennista campana che, in appena 41', ha regolato con un netto 6-0, 6-1 la rappresentante del vivaio genovese Denise Valente. Pareggio ligure nel match tra le rispettive numero 1, con Lucia Bronzetti vincente 6-0, 6-3 su Papamichail (in 80'). Sembrava un brutto colpo per le cagliaritane, visto che, sette giorni prima, i punti liguri erano arrivati nella sfida tra le “3” e nel doppio conclusivo. Ma Barbara Dessolis ha riscattato la prestazione dell'andata, dimostrando maturità contro l'eterna Alberta Brianti (43 anni), battendola 6-4, 6-3 in una sfida durata oltre due ore. Dal 3-3 nel primo set, Dessolis fa lo scatto per trovare i break all'ottavo gioco e al decimo gioco. Nel secondo, la cagliaritana non fa rientrare in gara l'avversaria, chiudendo la sfida. Poche storie nel doppio, con Papamichail e Dessolis che hanno macinato un convincente 6-1 nel primo set, prima di chiudere 6-4 su Bronzetti e Valente nel secondo.

«È bellissimo che il Tc Cagliari torni dove merita», dichiara un soddisfatto Vassallo Arguello, che ringrazia le ragazze, «che hanno rappresentato i valori del Tc Cagliari: sportività, professionalità, lottare ogni palla con rispetto e grinta. È quello che vogliamo trasmette anche ai ragazzi più giovani».



