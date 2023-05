Imprenditrici, Lucina Cellino eletta presidente dell’Aidda 

Lucina Cellino è stata eletta all’unanimità alla presidenza regionale dell’Aidda, l’Associazione imprenditrici donne dirigenti d’azienda, per il triennio 2023-2026.

Amministratrice di diverse società del gruppo Cellino, già membro del consiglio nel triennio precedente, Cellino riceve il testimone dalla past president Rosy Zuliani Sgaravatti, che entra a far parte del nuovo consiglio nazionale e affianca Cellino ai vertici dell’associazione. Elette consigliere anche Maria Assunta Pintus (vicepresidente), Patrizia Perez (segretaria), Giuseppina Murgia (tesoriera), Antonella Siragusa, Paola Montin, Francesca Bragaglia e Francesca Chessa. Caterina Montaldo è entrata invece nel direttivo nazionale come vicepresidente in rappresentanza della Sardegna.

La scelta di Lucina Cellino – si legge in una nota – rispecchia i valori che l’associazione porta avanti da sempre, visto che è nata con l’obiettivo di incentivare, valorizzare e sostenere l’imprenditoria al femminile, il ruolo della donna manager e delle donne professionista.

Montaldo, amministratrice unica dell’azienda di famiglia, agenzia marittima Sar.Ma di Cagliari, ereditata assieme ai fratelli nel 1996 dopo la morte del padre, è socia Aidda da oltre 20 anni e in passato è stata presidente della delegazione per due mandati ed è promotrice in prima linea delle aziende guidate da donne e del supporto alle giovani imprenditrici.

