Imprenditrice premiata 

Un’imprenditrice di Decimoputzu è stata premiata, a Pavia, in occasione della giornata dedicata alla riflessione e formazione per l’eliminazione della violenza sulle donne. La manifestazione è stata organizzata dagli Stati generali delle donne. A ricevere l’importante riconoscimento è Annamaria Schirru, cinquantacinquenne di Decimoputzu, presidente regionale, tra l’altro, di Donne in Campo Cia, oltre che fondatrice dell’associazione Sla Insieme si può. Schirru è stata premiata proprio per l’impegno in questa associazione. «Sono molto grata e orgogliosa di essere stata premiata perché credo nel progetto portato avanti da Stati Generali delle Donne e dedico il premio a tutte le donne, a chi ce l’ha fatta, ma anche a chi non ce l’ha fatta, a quelle che soffrono e in particolare a mia madre che non c’è più a cui ho dedicato il mio lavoro con l’associazione Sla Insieme si può». (a. cu.)

