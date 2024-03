Imprenditrice-filosofa nella classifica di Forbes 

Un’imprenditrice iglesiente è stata inserita nella classifica dei 100 giovani italiani under 30 individuati annualmente dalla rivista Forbes: viene considerata una delle figure maggiormente influenti per il prossimo futuro. Si chiama Viola Bonesu, ha 24 anni ed è cofondatrice di una startup che, attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale, consente di innovare e facilitare il controllo della gestione dei dati aziendali di tutte le imprese.

Il programma

Il programma rivoluzionario si chiama “Plino” e a pochi mesi dalla sua nascita ha già suscitato non solo l’interesse dell’Università della California (dove Viola e il suo team sono stati recentemente ospitati nella Silicon Valley in uno dei più importanti centri d’innovazione tecnologica a livello mondiale), ma anche quello di alcuni investitori del calibro della Cariplo Factory e dell’azienda della famiglia Agnelli, la Exor Ventures, che sull’innovazione tecnologica di Plino hanno investito la considerevole somma di 200 mila euro. «Plino si propone di supportare i professionisti delle imprese a estrarre “insight” (intuizioni) significativi dai loro dati - spiega Viola - consentendo loro di prendere decisioni strategiche basate sull’analisi approfondita piuttosto che sull’intuizione». Sul dibattito generale relativo all’intelligenza artificiale e i presunti rischi di una tecnologia che minaccerebbe la creatività umana, ha le idee chiare: «Occorre essere consapevoli dei rischi, ma responsabili per poterla utilizzare nel modo corretto, perché si tratta di un’opportunità senza eguali».

Il percorso

Quella di Viola è una storia che rappresenta un esempio su come la tenacia possa permettere di raggiungere traguardi insperati. Conclusi gli studi al liceo Scientifico di Iglesias, Viola prosegue quelli di filosofia a Cagliari: «Dopo la triennale decisi di trasferirmi a Torino per la magistrale e al contempo fare impresa. - racconta - In concomitanza agli studi mi dedicavo a dei progetti tecnologici. Poi è nata l’idea di “Plino” che ha richiesto una pausa dai libri». Un progetto destinato a divenire uno strumento rivoluzionario per tutte le aziende e che rappresenta per la ragazza non solo un attestato di lode da parte di Forbes, ma anche una rivincita personale: «Perché fin dal primo momento che decisi di percorrere gli studi filosofici, mi sentivo dire che non avrei avuto sbocchi lavorativi, che la mia era stata una scelta poco intelligente. - svela - Invece viviamo in un’epoca dove occorre essere versatili, poliedrici e la filosofia mi ha fornito e continuerà a farlo, quell’impianto teorico che mi permette di lavorare e toccare tutti gli ambiti, concedendomi di poterli affrontare con delle predisposizioni mentali che risultano essere di fondamentale importanza».Un’imprenditrice-filosofa rappresenta agli occhi di tanti una “diversità”, una sorta di contrasto che la stessa Viola ammette: «Non sempre viene riconosciuto come un potenziale vantaggio per chi vuol far impresa. Invece credo che non “essere” parte di un solo determinato settore o di un univoco stile di pensiero, sia un valore aggiunto, perché viviamo in un mondo dove la creatività deve derivare dalla diversità».

