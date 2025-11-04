VaiOnline
Il giallo.
05 novembre 2025 alle 00:18

Imprenditore ucciso nel Torinese: confessa il fidanzato della ex 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Torino. Ha un volto l’assassino di Marco Veronese, l’imprenditore di 39 anni ucciso a coltellate la notte del 22 e ottobre a Collegno. Il killer incappucciato che i carabinieri cercavano da due settimane sarebbe Michele Nicastri, 49 anni, ingegnere informatico residente a Torino. L’uomo, legato sentimentalmente all’ex compagna della vittima, ha confessato: alla base del delitto ci sarebbero alcuni dissidi tra Veronese e l’ex compagna per l’affidamento dei tre figli, che l’imprenditore chiedeva di vedere più spesso. Nicastri, come ha raccontato agli inquirenti, fino a quella notte non aveva mai visto la vittima. L’omicidio si era consumato intorno all’una e mezza, all’angolo tra via Sabotino e corso Francia, a pochi metri dall’abitazione dei genitori di Veronese, dove l’uomo era tornato a vivere dopo la separazione. Colpito da almeno dieci pugnalate, l’imprenditore era morto sul posto. A dare l’allarme era stata una donna che aveva assistito alla scena dal balcone. Tutto era avvenuto un minuto o poco più, poi l’incappucciato era sparito verso corso Francia. L’arma del delitto non c’era, i sanitari che avevano soccorso invano Veronese avevano trovato un coltellino, probabilmente sfuggito da una tasca dell’imprenditore stesso. L’indagine ha sfruttato le immagini di centinaia di telecamere di videosorveglianza pubbliche e private, ricostruendo il percorso dell’assassino prima e dopo l’agguato. Determinante anche l’analisi dei tabulati telefonici e delle celle, che hanno collocato il cellulare di Nicastri nella zona del delitto all’ora dell’aggressione. Veronese era titolare della M&M Service, ditta specializzata in antifurti e videosorveglianza. Alcuni di questi impianti erano stati installati proprio nelle vie dove è stato assassinato. Rintracciato lunedì nella sua casa del quartiere Parella, a più di cinque minuti di auto dal luogo dell’omicidio, Nicastri è stato fermato e il suo appartamento perquisito fino a tarda sera.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’inchiesta

Rapine a portavalori e bancomat: sei in cella

Un settimo componente si dà alla latitanza Due gli indagati per favoreggiamento 
Gianfranco Locci
Cronaca

Nelle serre 9mila piante di marijuana: sei arresti a Monastir

Blitz dei carabinieri: 90 chili di infiorescenze, 6 chili di foglie tritate e 2,5 chili di “kief” 
Ylenia Mascia
Regione

«Porte aperte nel mio ufficio»: Manca è un caso

L’assessora al Lavoro riceve gli elettori per parlare di sanità: «L’ho sempre fatto» 
Alessandra Carta
L’intervista

Valentino Mannias «Ma il vero “Mostro” è ancora il patriarcato»

Nei panni dannati di Salvatore Vinci, domani sarà l’ospite di “Unione Cult” su Radiolina 
Francesco Abate Francesca Figus
forze armate

«La pace è un’eredità da custodire»

Il prefetto di Cagliari: «Trasmettere ai ragazzi i valori della Costituzione» 
Umberto Zedda
Roma

Torre crollata, l’operaio non ce l’ha fatta

Si è spento in ospedale il 66enne romeno rimasto undici ore sotto le macerie 