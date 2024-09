Imprenditore ucciso dal carrello 

L’operazione era semplice, Giancarlo Campus l’aveva fatta tante volte, spostare e sollevare delle vele con un carrello meccanico manuale è una attività ordinaria in un cantiere nautico. Ma ieri sera, alle 19,30, nel capannone dell’azienda olbiese Sailboard, qualcosa non è andato per il verso giusto.

Campus, 66 anni, titolare della veleria, è stato travolto dal carrello che improvvisamente si è piegato finendogli addosso. L’imprenditore originario di Ghilarza ma adottato dalla città gallurese, non ha avuto scampo. È morto poche decine di minuti dopo lo schianto dell’elevatore, inutili i tentativi di rianimarlo del personale del 118. Sul posto, in via Namibia, nella zona industriale di Olbia, era anche pronto un equipaggio dell’Elisoccorso, ma l’elicottero ha lasciato l’area senza nessuno da trasportare. La tragedia si è consumata nel giro di un brevissimo lasso di tempo e i medici non hanno potuto fare niente per salvare la vita dell’imprenditore. Giancarlo Campus, tre figli e due nipoti, molto conosciuto e stimato a Olbia, è l’ennesima vittima del lavoro in Gallura. Per la Procura di Tempio non ci sono dubbi sul punto. Le indagini sono state affidate al personale del Commissariato di Olbia, coordinato dal dirigente Raffaele Bracale, e dagli ispettori della Asl di Olbia (Spresal).

Sotto sequestro

Il pm di turno ha ordinato in tarda serata il sequestro dell’area dell’incidente e dei mezzi vicino ai quali si trovava la vittima. Oltre al carrello elevatore manuale, un camion, anche questo con piattaforma posteriore elevatrice, sul quale era il materiale in movimentazione. La Polizia di Stato e lo Spresal hanno sentito le persone presenti al momento del dramma e dovrà essere chiarito il ruolo di ciascuno dei soggetti interrogati. Il carrello elevatore manuale potrebbe essere stato posizionato in modo non corretto e avere perso aderenza con il terreno.

Quattro morti

La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo dell’imprenditore. Di nuovo la tragica trafila delle morti sul lavoro: in Gallura con quella di ieri quest’anno si devono contare quattro decessi (tre a Olbia). Campus era conosciuto in città anche come storico socio del Circolo nautico e animatore di manifestazione sportiva. La sua esistenza è stata cancellata nel posto che forse amava di più.

