Imprenditore scomparso da giorni, il corpo ritrovato nel bagagliaio del suv  

Torino. Ha tutti i contorni del giallo il ritrovamento a Torino del cadavere di un uomo chiuso nel bagagliaio di un’auto. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto all'interno di un suv Range Rover, parcheggiato da giorni in via Rovigo. Per gli investigatori si tratta di «una morte sospetta», indagano come fosse un omicidio. Il cadavere è quello di Marco Conforti, 56 anni, torinese, imprenditore nel settore delle scuole guida, con varie sedi a Torino e circondario. L'ex moglie e i familiari ne avevano denunciato la scomparsa il 26 maggio. Il suv era stato già notato dai residenti della zona. Quando qualcuno si è avvicinato, si è accorto di alcune macchie scure sull'asfalto e del cattivo odore. A un primo esame il cadavere non presenta particolari segni di violenza, ma sarà l'autopsia, prevista per domani, a fornire ulteriori risposte.

