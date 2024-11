Imprenditore premiato 

Durante l’ultimo Consiglio comunale, il sindaco di Sardara Giorgio Zucca ha conferito ad Agostino Tuveri la cittadinanza benemerita per l’impegno nel commercio durato sessant’anni. «Questa azienda ha la sua base e gli storici punti vendita a Sardara, San Gavino Monreale, Sanluri, Guspini, Terralba e ne ha avuto anche a Mogoro», ha scritto Raimondo Mameli, sardarese che ha protocollato la richiesta del riconoscimento in Comune. «Tale attività sorta per la lungimirante intuizione ed azione del padre, Giuseppe Tuveri,e della madre Nina Massa, nel 1932, è stata ampliata, armonizzata, modernizzata e fatta espandere dalla guida sapiente di Agostino, affiancato dalla moglie Anna e dai figli Cristian e Corrado, col prezioso aiuto della sorella Eloisa e dei fratelli Walter e Renato e dai loro figli». ( s. r. )

