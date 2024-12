Imprenditore nautico sequestrato per diecimila euro 

Sequestrato per ore, intimidito con un unico scopo. Farsi consegnare 50mila euro. La vittima è un imprenditore algherese, i rapitori un pregiudicato di 33 anni e un complice minorenne, arrestati dalla polizia dopo un’indagine condotta a tempo di record. Sono finiti in cella Dimitri Iacono, noto pregiudicato 33enne di Alghero, e di un suo parente di 16 anni cella, accusati di estorsione, sequestro di persona, lesioni e minacce.

I fatti

«La vittima è un 43enne - comunica ieri nella conferenza stampa in questura il dirigente della squadra mobile Michele Mecca- noto imprenditore algherese del settore nautico». La Questura non ne rivela il nome, neanche dopo lunghe e insistite richieste. L’uomo viene avvicinato dalla coppia che lo costringe ad andare con la propria automobile in un terreno isolato dell’agro a qualche chilometro dalla città catalana e nella direzione di Bosa. Lo scopo è intimidire il professionista per farsi consegnare 50mila euro, non è chiaro per quale motivo e se esistessero dei precedenti tra i tre per giustificare una pretesa simile. La richiesta viene rafforzata dalla violenza fisica e poi da uno sparo contro i vetri della Bmw. Hanno usato una calibro 9 che ha frantumato il finestrino, mentre Iacono – questa l’accusa – si sarebbe accanito sulla vittima colpendolo con il calcio dell’arma. Visto il calibro criminale dell’aguzzino, l’imprenditore torna a casa e rastrella tutto il contante a disposizione, una cifra superiore ai 10mila euro che dà agli estorsori con la promessa di saldare nei prossimi giorni la restante parte del denaro. «Se non fossimo intervenuti subito l’imprenditore sarebbe diventato un bancomat vivente», ha raccontato il capo della Mobile.

Inchiesta difficile

La parte offesa non aveva intenzione di esporsi ed era restia a denunciare, rifiutando perfino di farsi medicare in ospedale. Tra dichiarazioni distillate e prove raccolte gli agenti però ricostruiscono il puzzle trovando il bossolo, i frammenti del vetro, facendoli combaciare con quelli della concessionaria dove l’auto era in riparazione, e visionando le immagini del duo che sale sull’autovettura dell’imprenditore. Il resto lo fa la perquisizione nelle case dei due dove la squadra mobile recupera parte dei soldi e procede al fermo degli indagati con il 33enne che finisce a Bancali e il giovane invece nel carcere minorile di Quartucciu. Arresti convalidati per il 16enne dal giudice del Tribunale dei minori Guido Vecchione, dal gip Giuseppe Grotteria per il maggiore, mentre i pm titolari del fascicolo sono per il minorenne Roberta Del Giudice ed Erica Angioni per Dimitri Iacono.

Criminale conosciuto

E proprio Iacono è la figura più conosciuta, condannato a 14 anni di carcere nel 2014 per complicità nell’omicidio di Agostino Salis, il cameriere ucciso a bastonate nella borgata algherese di Maristella, e arrestato nel 2023 a Olmedo con una pistola Sig Sauer, insieme a suo fratello Patrizio, ricercato da tempo perché doveva scontare una pena do 15 anni e 9 mesi per tentato omicidio a Pisa. E ora il sospetto è che gli episodi estorsivi siano diversi. «Abbiamo il sentore che ci sia altro- sostiene Michele Mecca- L’estorsione non denunciata è molto comune. Vogliamo dire alla gente che chiunque si trovi in situazioni di questo tipo non deve avere paura di denunciare. Non bisogna temere perché abbiamo gli strumenti per tutelare chi è vittima di questi reati».

