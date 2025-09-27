Imprenditore italiano ucciso in Albania 

Varese. Proviene da una famiglia di imprenditori che da decenni investe in Albania, Edoardo Sarchi, 44 anni, originario di Cunardo, nel Varesotto, trovato senza vita ieri notte sul ciglio di una strada di campagna vicino al villaggio di Salari, a circa duecento chilometri dalla capitale Tirana. L’uomo potrebbe essere stato ucciso con colpi d'arma da fuoco, ma non è escluso che la morte sia arrivata per un colpo alla testa, forse con un oggetto contundente.

Il fatto e le indagini

Secondo i media albanesi, il 44enne era un assiduo frequentatore della zona di Tepelena, dove è stato trovato cadavere, perché lì andava a caccia. L'attenzione degli inquirenti si starebbe ora concentrando sul socio della vittima che potrebbe esser stato aiutato da suo figlio. Il legame tra l'Albania e l’imprenditore italiano durava ormai da anni: Sarchi seguiva gli affari di alcuni suoi parenti che, abbandonate le cave, vide nel Paese un'opportunità di business dopo la caduta del regime comunista. Fu uno zio del 44enne, Augusto Nidoli, a fondare la società Edilcentro Ltd nel 1996. Sarchi crebbe con la famiglia Nidoli, composta anche dalla zia Lolli e dai cugini Antonio, Edoardo e Sarah, dopo la morte di sua madre Nadia, in giovane età. Anche il padre della vittima, Vittorio Sarchi, trovò conforto in loro.

Business di famiglia

La Edilcentro, che ha sede a Tirana, è amministrata da uno dei cugini, Antonio Nidoli, che in Albania è anche presidente della Camera di commercio italiana. «A Cunardo siamo tutti sotto shock per l'accaduto - spiega il vicesindaco Paolo Sartorio –: Edoardo, come i cugini, era ormai cittadino del mondo per lavoro, ma ha sempre mantenuto le sue radici qui. Tutti conserviamo il ricordo di lui ragazzo. È sempre stato gentile, educato, brillante. Nessuno riesce a capacitarsi dell’omicidio, non riusciamo ad immaginare un motivo. Era un uomo perbene, appartenente a una famiglia perbene che molto ha fatto per lo sviluppo economico dell’Albania».

