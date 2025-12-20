Imprenditore di Orune si costituisce 

Si è presentato negli uffici della Questura di Nuoro venerdì sera, l’imprenditore di Orune, Antonio Pasquale Sanna, l’unico indagato dell’operazione Polo Ovest (traffico di droga a livello nazionale) che mancava ancora all’appello. L’uomo, 39 anni, destinatario della misura del carcere insieme ad altre dieci persone (gli indagati in tutto sono 22), era irreperibile dal 14 dicembre. Si è costituito in Questura, accompagnato dal difensore, la penalista Margherita Baragliu. Il personale della Squadra mobile ha provveduto all’arresto. Stando alla ricostruzione della pm della Dda di Cagliari, Rossana Allieri, Sanna avrebbe avuto contatti con Luciano Corraine, di Galtellì, uno dei personaggi principali della Polo Ovest, in particolare per “forniture” di marijuana.

Nell’ordinanza del gip di Cagliari si parla della disponibilità di un criptofonino che sarebbe stato utilizzato dall’imprenditore per le comunicazioni con Corraine e con gli altri indagati. La tesi della Dda è stata accolta dal gip, nell’Isola operavano due bande che almeno dal 2019 avrebbero iniziato a collaborare tra loro per importare cocaina ed esportare marijuana sarda. Antonio Pasquale Sanna, emerge dagli atti, avrebbe chiuso degli accordi per piazzare la marijuana di piantagioni barbaricine nella Penisola. La penalista Margherita Baragliu attende di conoscere gli atti per le valutazioni difensive.

