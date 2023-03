Imprenditore condannato per lesioni 

Due anni e mezzo di carcere per il reato di lesioni gravissime: è la condanna inflitta dalla giudice del Tribunale di Tempio, Caterina Interlandi, all’imprenditore di Monti, Natalino Isoni. L’uomo, 52 anni, è stato ritenuto responsabile di un episodio avvenuto sette anni fa a Monti. Isoni venne arrestato, dopo essersi costituito nella caserma dei Carabinieri, per avere sferrato una coltellata al nipote. La vittima aveva vent’anni e Natalino Isoni disse subito, sentito dal gip, di non avere voluto uccidere il nipote Fabio Francioni. Durante le indagini e il processo è emerso che l’imprenditore avrebbe in diverse occasioni preso a male parole la compagna, una donna di nazionalità polacca, e non è escluso che Francioni sia stato ferito mentre tentava di difendere la donna. Isoni. comunque, ha escluso di avere colpito deliberatamente il nipote. La ricostruzione dell’imprenditore ha trovato conferma nel processo celebrato con il rito abbreviato. Accogliendo la richiesta del difensore, l’avvocato Pierangelo Loddo, la giudice ha riqualificato i fatti, contestando non più il tentato omicidio, ma le lesioni gravissime. Il pubblico ministero aveva chiesto cinque anni di carcere ritenendo invece che Isoni abbia inferto una coltellata potenzialmente idonea a uccidere.

