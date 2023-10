Imprenditore arrestato al porto con 22 chili di marijuana 

Un imprenditore olbiese di 55 anni, Fabio Trevisan è stato arrestato nell’area portuale dell’Isola Bianca poco prima dell’imbarco su un traghetto. L’uomo è stato fermato a bordo di un minibus da dieci posti e nella parte posteriore del mezzo, sono stati ritrovati impacchetati circa 22 chili di marijuana. L’imprenditore, sul momento, non ha saputo fornire spiegazioni sulla presenza della droga ed è stato accompagnato in caserma per l’identificazione. Stando alle indagini coordinate dalla Procura di Tempio, a tradire l’uomo è stato il forte odore di Cannabis che proveniva dal minibus incolonnato in attesa dell’imbarco. La droga era sistemata in unico punto, senza particolari precauzioni. Il ritrovamento e il sequestro sono avvenuti nel giro di pochi minuti.

L’imprenditore, una volta accertato il principio attivo della Cannabis, è stato arrestato e portato in carcere a Sassari. Ieri mattina l’uomo, assistito dal penalista Giampaolo Murrighile, è comparso davanti alla gip del Tribunale di Tempio, Caterina Interlandi. Trevisan ha respinto l’accusa di avere preso in carico la droga per trasportarla nella Penisola. L’uomo sostiene di non avere niente a che fare con i 22 chili di sostanza stupefacente sequestrata. Il penalista Giampaolo Murrighile ha ottenuto una attenuazione della misura cautelare, per Trevisan sono stati disposti gli arresti domiciliari.

