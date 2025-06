Imprendibili le McLaren 

Red Bull Ring. Non c’è lotta, e anche quando c’è è tutta in casa McLaren. Anche in Austria il dominio papaya è quasi una formalità: l’undicesima prova del mondiale di Formula 1 va in archivio con la doppietta della scuderia leader, con Lando Norris che porta a casa il trionfo dopo un weekend perfetto, davanti al compagno di squadra Oscar Piastri. Risultato che vale doppio per i due piloti McLaren, dato il ritiro forzato di Max Verstappen, arrivato al primo giro a causa di un errore di Kimi Antonelli. Nota positiva per la Ferrari, con il terzo posto di Charles Leclerc che aveva dato segnali di rinascita già in qualifica (il monegasco è partito in prima fila, lasciando però subito la seconda piazza a Piastri). Si fa vedere anche Lewis Hamilton: l'inglese chiude quarto e ora guarda alla prima gara in casa, domenica prossima a Silverstone, con la tuta rossa.

La gara

Problemi nel giro di formazione per la Williams di Carlos Sainz: lo spagnolo è stato costretto al ritiro. Per questa ragione, l’inizio del gran premio è stato posticipato di 10 minuti. Poi la gara è un assolo di Lando Norris Norris, rimasto al comando e bravo a tenere a bada gli assalti del compagno di squadra Piastri (in testa solo quando l’inglese è stato fermo ai box), che resta leader della classifica con 216 punti ma sempre più tallonato dal britannico che accorcia e riduce a 15 i punti di svantaggio. «Abbiamo spinto fino all'ultimo. È stata una gara dura, insidiosa, rovente ma abbiamo ottenuto un risultato perfetto per noi come squadra, una doppietta», ha detto Norris. «Abbiamo fatto una bella battaglia, questo è certo. È stato molto divertente, stressante, ma molto divertente. Spero che sia stata una bella gara per tutti», ha aggiunto.

Le Rosse

Con il terso posto di Leclerc e il quarto di Hamilton, le Ferrari raccolgono 27 punti che portano la scuderia a tornare seconda nella classifica costruttori, superando la Mercedes che piazza al traguardo solo Russell (5°, dopo aver vinto a Montreal). «Valuto positivamente il nostro weekend di squadra, anche se in gara il ritmo non è stato sufficiente», ha detto il monegasco. «Alla prima curva stavo pensando di passare, ma Norris ha chiuso la porta e ha aperto quella di Piastri. Le McLaren erano troppo veloci per permetterci di rimanere secondi, quindi il massimo che potevamo fare era il terzo posto», ha aggiunto. Domenica prossima a Silverstone ci riproveranno.

