Imprendibile Verstappen 

Jeddah. Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, anche la stagione 2024 della Formula 1 rischia di essere la fotocopia delle ultime due. Un monologo della Red Bull, e ancor più del cannibale Max Verstappen. Il triplice Campione del mondo ieri nel Gran premio dell’Arabia ha dominato sin dal via tagliando il traguardo al primo posto davanti al compagno di squadra Sergio Perez. Secondo successo di fila per l’olandese volante, seconda doppietta per la squadra dopo quella di una settimana prima in Bahrain. Ancora terza la Ferrari, stavolta con Charles Leclerc mai però veramente in grado di impensierire i rivali pur mettendo a segno il giro più veloce (e guadagnando il punto aggiuntivo in classifica: magra consolazione). Eccellente il debutto del 18enne Oliver James Bearman, catapultato nell’abitacolo della Rossa all’improvviso per l’intervento all’appendicite cui è stato sottoposto alcuni giorni fa Carlos Sainz: il ragazzo, il più giovane mai salito a bordo di una monoposto del Cavallino, è arrivato settimo al traguardo e ha mostrato grande carattere in gara. Quarto Lando Norris con la McLaren, quinto il futuro ferrarista Lewis Hamilton, sesto Nico Hulkenberg.

I problemi

Eppure il weekend era iniziato maluccio per il team che da anni cannibalizza il Circus, con le polemiche interne (l’indagine poi archiviata a carico del team principal Chris Horner, accusato di presunte molestie su una dipendente, il possibile addio del boss Helmut Marko tra pochi giorni). Ma nulla sembra scalfire la compattezza di un team che ha ricominciato da dove aveva lasciato a novembre: dalla vittoria. Partito dalla pole position, Verstappen ha preso il comando senza più lasciarlo se non dopo l’ingresso della safety car, ma solo per pochi giri. Un martello che promette di replicare il dominio dell’anno passato. Anche se Joohn Elkann, presidente del gruppo Stellantis, è ottimista: «Quest’anno è cominciato meglio per la Ferrari, dobbiamo continuare a lavorare per migliorare».

Il vincitore

Moderato Verstappen, ormai abituato ai trionfi. «Nel complesso è stato un weekend fantastico per tutto il team e per me», il suo commento dopo la gara, «mi sono sentito bene fin dalla partenza. Abbiamo avuto qualche sbandata per le gomme fredde all’inizio del tratto con le gomme dure, ma nel complesso è andato tutto bene. Pista difficile per il collo? Sì, c’è tanta forza G lungo tutto il giro». Realista Leclerc: «Le Red Bull davanti erano troppo veloci e dietro avevamo grande distacco sugli altri. Abbiamo fatto il miglior risultato possibile, l’obiettivo era questo. Avevamo un gran bel passo, abbiamo anche fatto il giro veloce alla fine. Nel complesso le sensazioni sono state molte buone. Sono stato più in solitaria, quindi avevo meno adrenalina, ma certamente è uno dei circuiti più difficili della stagione. Fa caldo ma soprattutto il problema è al collo, perché ci sono grandissima velocità e tante curve. Bearman? Ha fatto un lavoro incredibile. Ha preso subito il ritmo nelle libere 3, ha mancato il Q3 di pochissimo e in gara è stato incredibile: settimo alla sua prima gara con una macchina nuova, impressionante. Tutti sappiamo quanto è talentuoso. Presto sarà qui con noi in pianta stabile in F1». Tra due settimane si corre in Ausatrlia.

RIPRODUZIONE RISERVATA