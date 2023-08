Impraticabile la strada per l’ecocentro 

Raggiungere l’ecocentro di Santa Giusta è, da diversi mesi, diventato problematico per i cittadini che devono percorrere pochi metri completamente dissestati. Dalla rotatoria della zona Concias fino all’ingresso dell’ecocentro la strada è quasi impraticabile: gli automobilisti devono fare i conti con buche profonde, l’asfalto deteriorato e importanti dislivelli che potrebbero causare danni alle auto. Andare piano non basta. «Sarà asfaltata a breve, spero entro settembre- spiega il sindaco Andrea Casu – Questi lavori fanno parte di un progetto più ampio che comprende la bitumatura di altre strade del centro abitato, tra cui le vie Quasimodo e Fermi. Per la strada che porta all’ecocentro sono in programma lavori importanti». Il progetto si aggira intorno ai 130 mila euro. «Da novembre scorso è vacante il posto all’ufficio tecnico del Comune – conclude il sindaco – è questo il motivo del ritardo nei lavori».

