«Impraticabile la strada per la palestra» 

La palestra della scuola elementare di Furreddu, gestita dal Gigliotti Team, è da anni un punto di riferimento per l’attività fisica e il benessere di molti, con un’attenzione particolare verso bambini e adulti. Tuttavia, l’accesso alla struttura dedicato alle società, che dovrebbe essere un’opportunità per migliorare la salute della comunità, presenta gravi problematiche che rischiano di diventare un ostacolo per chiunque voglia frequentarla, in particolare per le persone con disabilità. La strada che conduce alla palestra, un tratturo di poche decine di metri, si trasforma, soprattutto nelle ore serali, in un vero e proprio percorso ad ostacoli. La mancanza di illuminazione e il buio rendono il tratto pericoloso tanto che, come racconta il presidente Giovanni Gigliotti, «qualcuno è già caduto».

Questo accesso, da viale Costituzione, che dovrebbe essere sicuro e pratico per tutti, risulta impraticabile per le persone disabili, costringendo alcune di esse a rinunciare. «Spesso alcuni disabili sono portati quasi a braccia - spiega Gigliotti - noi abbiamo 20 adulti e 25 bambini che seguono le nostre attività, di cui tre sono disabili. Altri, purtroppo, ho dovuto dire no proprio per l’accesso impraticabile. Chiediamo che qualcuno metta a posto la strada», è la richiesta.

