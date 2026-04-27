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Siniscola.
28 aprile 2026 alle 00:23

«Impraticabile la strada di accesso a Murtas Artas» 

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Gli abitanti della frazione di Murtas Artas, nel territorio di Siniscola, alzano la voce e depositano in Comune un documento di protesta per denunciare le gravi condizioni della strada di accesso alla borgata.

«Chiediamo alle autorità competenti di intervenire per il ripristino della strada di circa due chilometri», sottolineano i residenti, riferendosi alla bretella sterrata che collega la zona industriale alle abitazioni.

Secondo quanto segnalato, a causa delle abbondanti piogge delle ultime settimane, il tracciato è ormai al limite della praticabilità.

I cittadini evidenziano come, prima delle precipitazioni, l’amministrazione comunale fosse intervenuta per sistemare le buche, senza però provvedere alla pulizia delle cunette. «Di conseguenza – spiegano – l’acqua si è riversata sulla carreggiata, trasformandola in un fiume e rendendola quasi intransitabile». Una situazione che, denuncia una ventina di famiglie, si protrae comunque da decenni. In occasione del sopralluogo della presidente della Regione, Alessandra Todde, avvenuto dopo il ciclone Harry, i residenti chiedono se il sindaco abbia rappresentato la criticità. «Viviamo in questa frazione, che fa parte a pieno titolo del Comune di Siniscola», rivendicano.

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