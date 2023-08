«Imposte non pagate, si cambia» 

Sarà affidato ad una agenzia privata di riscossioni l’incarico di recuperare le imposte non pagate dai cittadini. Al momento solo per il triennio 2015-2018 mancano nelle casse comunali un milione e 200mila euro di IMU non pagata, 400mila euro all’anno. La maggioranza in Consiglio sta valutando diverse agenzie per un affidamento diretto, l’opposizione concorda sulla scelta ma a determinate condizioni. «Il cittadino sempre al primo posto -afferma l’ex sindaca Anna Paola Marongiu- non va lasciato solo. Si deve garantire ai decimesi un’interlocuzione continua con gli uffici comunali. I crediti vanno recuperati, vista anche la crisi economica e occupazionale però il cittadino va tutelato anche quando è debitore». «L’evasione c’è e va sanata – chiarisce Leopoldo Trudu, capogruppo di minoranza - l’importante è che siano gli uffici comunali a entrare nel merito del dovuto dai cittadini debitori, spero che dietro questa decisione ci sia uno studio serio».

Fino a circa due anni fa era l’Agenzia delle Entrate a occuparsi dei crediti del Comune. «Gli uffici comunali, in caso di mancato pagamento -spiega la sindaca Monica Cadeddu- non hanno la possibilità di mettere in atto sanzioni come il blocco amministrativo, per esempio con le ganasce fiscali, ma devono limitarsi all’avviso bonario, strumento poco efficace. Dobbiamo recuperare quei crediti, non solo perché con quei soldi possiamo fornire più servizi, ma anche per correttezza nei confronti dei cittadini che pagano regolarmente. In ogni caso sarà comunque l’Ufficio tributi a occuparsi dei rapporti con l’utenza».

«Avere dei crediti è fisiologico, capita a tutti i comuni - dichiara Cristian Vargiu, assessore al Bilancio- ma è nostro dovere recuperarli. Il costo del servizio fornito dall’agenzia privata per il Comune è irrisorio e di sicuro nettamente più basso di quanto riuscirà a recuperare. Spenderemo 0,87 euro a cartella istruita e l’agenzia tratterrà il 6% di quanto riuscirà a riscuotere. Ci metto la faccia e mi faccio garante: nessun cittadino sarà lasciato solo. Gli uffici saranno sempre a disposizione, per qualsiasi chiarimento o per concordare una rateizzazione. Mi sono battuto nella scorsa legislatura affinché si rinunciasse alla collaborazione con Agenzia delle Entrate, proprio perché era difficilissimo per i cittadini riuscire a interagire».

