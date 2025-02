Imposte non incassate, sindaco assolto 

Dovranno risarcire il Comune di Assemini con 43.700 euro a testa per il mancato introito delle imposte sugli immobili, derivato da mancati accertamenti, dopo l’approvazione del Puc, dal cambio di destinazione d’uso di alcuni terreni: un danno di migliaia di euro. La Corte dei conti ha condannato Carlo Barletta e Anna Paola Memeli, all’epoca dei fatti responsabili del Servizio pianificazione del Territorio e dirigente del Servizio Tributi, mentre ha assolto il sindaco Mario Puddu, accusato di aver confermato al suo posto la responsabile dei tributi nonostante fosse a conoscenza del conflitto interno che esisteva tra i due uffici e che avrebbe impedito di effettuare correttamente le verifiche sulle imposte da versare.

L’inchiesta erariale

La Procura erariale ha iniziato gli accertamenti sui vari tributi di Assemini dopo un articolo de L’Unione Sarda del 2019 che dava notizia di un’interrogazione dall’allora consigliere Pd, Francesco Lecis, sul rischio di una presunta voragine nei conti del Comune. Terminate le verifiche, i magistrati hanno ipotizzato un danno per le casse dell’Ente di 436.421, derivato dai mancati accertamenti Imu sugli immobili interessati dal cambio di destinazione urbanistica, con conseguente decadenza per il Comune danneggiato della possibilità di riscuotere le annualità 2012 e 2013. Nel 2022 sono così stati chiamati in causa i due dirigenti degli uffici e il primo cittadino dell’epoca.

Dopo l’incolpazione, Mauro Puddu si è costituito in giudizio con l’avvocato Mauro Barberio, mentre Carlo Barletta e Anna Paola Mameli erano assistiti dai legali Antonio Nicolini e Matilde Mura.

Il processo

Le difese hanno presentato numerose eccezioni di nullità e di prescrizione, contestando l’intero impianto accusatorio che ipotizzava la colpa grave dei due dirigenti e del sindaco. Per quanto riguarda quest’ultimo, l’avvocato Barberio è riuscito a dimostrare la totale estraneità di qualsiasi responsabilità erariale, tanto che è stato assolto. Sono stati, invece, ritenuti responsabili del danno arrecato alle casse comunali per le mancate riscossioni delle imposte comunali sugli immobili adeguate al nuovo Puc i dirigenti Mameli e Barletta, ma in misura molto minore rispetto alla pretesa della Procura. Alla fine il danno che dovranno risarcire all’Ente è di poco superiore a 83mila euro (43.700 euro ciascuno), ma le difese stano già ipotizzando di presentare un ricorso in appello.

