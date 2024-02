Imposte comunali: le tariffa Imu resta invariata  

A meno di quattro mesi dalle nuove elezioni comunali, si è tenuta a Sinnai una delle ultime riunioni di Consiglio. Tra i punti esaminati, il bilancio e l’approvazione dell’Imu. Un lungo dibattito con la maggioranza che ha fatto anche un quadro di quanto realizzato finora e delle opere che lascerà in mano alla futura amministrazione che scaturirà dal voto di giugno. Imu e bilancio sono stati presentati dall’assessora Giuseppina Cariello. «Per l’Imu, nessuna variazione rispetto allo scorso anno. Non si pagherà l’Imu sulla prima casa, per i fabbricati rurali a uso strumentale, per i fabbricati non venduti dalle imprese edili e per i terreni agricoli. Saranno esenti anche gli utenti che risiedono in strutture e con le loro case chiuse».

In materia di Imu, il consigliere Roberto Loi ha parlato di alcune cause perse dal Comune a seguito di ricorsi alla Commissione tributaria. «È necessario – ha detto - fare maggiore attenzione nella fase di accertamento dell’imposta».

Approvato anche il bilancio 2024. «Si dà copertura a tutti i servizi essenziali – ha detto l’assessore Cariello, ma anche al verde pubblico, alle piazzette e alle strade rurali». Sono interventi il sindaco Tarcisio Anedda, Andrea Lecca, Roberto Loi, Walter Zucca, Aurora Cappai, Barbara Pusceddu, Aldo Lobina e Rita Matta. I consiglieri di maggioranza hanno parlando «di un bilancio sano, di cantieri aperti un pò su tutti i settori». Lobina ha sollecitato l’apertura dell’ecocentro a Solanas e di soste a pagamento. Matta, della necessità di nominare una infermiera scolastica e di parcheggi per disabili nella scuola di via Trento. (r. s.)

