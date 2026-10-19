Imposte, aperta la caccia agli evasori 

«Maggiore giustizia fiscale e affidabilità finanziaria, rafforzare la lotta all’evasione, in particolare sulle annualità pregresse: chi paga regolarmente non deve sostenere il peso di chi non lo fa». L’assessore al Bilancio e alla programmazione, Simone Prevete, dalle parole passa ai fatti. Dopo aver tentato con le buone di portare i soldi in cassa, il Comune va oltre.

La stretta

La dirigente del servizio finanziario, Mariella Chergia, ha approvato la lista di carico degli utenti che dal 2020 al 2022 non hanno pagato la tassa sui rifiuti (Tari) per un importo complessivo di 1.833.636,49 euro. In dettaglio gli insoluti notificati nel 2024 si riferiscono: 615.719 per l’anno di imposta 2020, 581.159 per il 2021 e 2022 per 636.757. Considerato che Oristano e frazioni contano 15mila famiglie significa che 12 su 100 hanno stipato in un cassetto gli avvisi di pagamento e gli inviti perentori e premonitori di avvio delle azioni legali di recupero. Le partite aperte, per impossibilità o negligenza, sono finite nei residui attivi in buona parte coperti dai rispettivi fondi.

Il mandato

Per evitare che i crediti vantati dal Comune passassero “in cavalleria” e cioè che il credito si estingua dopo 5 anni da quando il pagamento era dovuto, il servizio tributi ha inviato la lista dei debitori incalliti alla Mt spa con sede in Santarcangelo di Romagna che ad aprile di quest’anno si era aggiudicato la gara per la riscossione coattiva del credito per 76mila euro.

Canoni

A questo carico se n’è aggiunto un altro di 139.508 euro relativo ai canoni Cosap (occupazione spazi pubblici), Cimp (installazione di mezzi visivi e acustici), Cup (occupazione spazi mercatali) e fitti box mercati relativi a annualità di imposta dal 2019 al 2024. Complessivamente le azioni giudiziarie avviate per il recupero di vecchi crediti sfiorano i 2 milioni di euro.

L’assessore

Simone Prevete nel Documento unico di programmazione 2026-2028 anticipava: «Il primo impegno, che attraversa tutti gli altri, è assicurare una gestione sana e corretta delle finanze pubbliche. Senza conti in ordine non esiste politica credibile, non esistono investimenti duraturi, non esiste tutela dei diritti. Per questo abbiamo destinato 349.685 euro annui al rafforzamento del sistema di bilancio e contabilità generale, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza interna, rispettare le scadenze, completare la transizione verso la contabilità economico-patrimoniale e assicurare una gestione efficiente dei tributi comunali. La fiscalità non deve essere percepita come una penalizzazione, ma come uno strumento di equità e di responsabilità collettiva».

Prevete sottolinea anche che «abbiamo scelto di non aumentare la pressione fiscale, confermando le aliquote Imu e proseguendo nel percorso della Tari puntuale, che lega il tributo all’effettiva produzione di rifiuti. Le risorse investite nella gestione delle entrate sono finalizzate a digitalizzare i procedimenti, semplificare gli adempimenti, rafforzare la lotta all’evasione».

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