Imposta di soggiorno, rincaro in arrivo: sarà diviso per fasce 

Per sfruttare al massimo l'ondata di turismo che sta spingendo l'economia cagliaritana (+44% delle presenze in città contro il 20% in più a livello regionale), l’anno prossimo la tassa di soggiorno potrebbe diventare più cara. Detto che non inciderà sulle tasche dei cagliaritani, per ora si tratta di una ipotesi. Premessa: Cagliari, che quest’anno ha ricavato 1,5 milioni, ha la tassa di soggiorno tra le più basse in Italia, sia da punto di vista economico che per numero di giorni (si applica fino a 5). L’idea dell’amministrazione, concordata con gli operatori, è quella di applicare tariffe diverse a seconda della stagione: due euro nei mesi turistici “di spalla”, gennaio, febbraio e marzo (ma si valuta anche l’ipotesi di considerare in questa fascia aprile, maggio e giugno), tre euro nei mesi di luglio, agosto e settembre. L’aumento della tariffa, sommato alla crescita del turismo a Cagliari, potrebbe fruttare alle casse di palazzo Bacaredda per il 2027 1,6 milioni in più. Tradotto: circa 3 milioni di euro. «Risorse da reinvestire nel turismo», assicura Zedda. Una delle ipotesi è finanziare con 100mila euro il bus notturno, tutte le notti, nei mesi dalla chiusura delle scuole alla riapertura. L’esperimento della scorsa, pagato con 50mila euro, è stato un successo con migliaia di passeggeri trasportati. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA