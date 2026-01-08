Imposta di soggiorno, l’aumento è variabile: tariffe da 1,5 a 5 euro 

Entrerà in vigore dall’1 aprile, con l’inizio del secondo trimestre, ma l’aumento della tassa di soggiorno è già realtà. L’incremento vede varie tipologie di prezzo, in base a struttura ricettiva e periodo dell’anno.

Nel primo, secondo e quarto trimestre si pagherà per ogni notte (fino a un massimo di 5 nella stessa struttura) 5 euro negli alberghi a 5 stelle, 4 euro in quelli a 4 stelle, 3 euro in quelli a 3 stelle, 2 euro in quelli a 2 stelle e 1 euro in quelli a 1 stella, mentre è 2 euro nelle strutture extra alberghiere e 1,5 euro (l’unico invariato) negli ostelli per la gioventù. Nel terzo trimestre, stesse tariffe escluso l’extra alberghiero, che sale da 2 a 3 euro a notte.

Il sindaco Zedda ha motivato la scelta per l’aumento delle presenze turistiche, definendo la tassa «fra le più basse d’Italia». Fino al 31 marzo si pagano 2 euro al giorno in alberghi a 4 stelle o più, 1,50 euro per i 3 stelle e strutture extra alberghiere, 1 euro per 1 o 2 stelle.

Non contente le associazioni di categoria. «Ce l’hanno comunicato il 15 dicembre: così poco preavviso è offensivo», attacca Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna. «Non siamo favorevoli: a Cagliari esiste dal 2021, senza aver mai aperto un tavolo con gli operatori turistici. Né abbiamo visto un piano di spesa o promozione del turismo: tutte le spese si facevano anche prima».

Dello stesso avviso Laura Zazzara, presidente dell’associazione B&b in Cagliari. «Siamo tutti scontenti, a livello extralberghiero: non vediamo chiarezza su come sono stati spesi i fondi gli anni scorsi. Per noi è un disagio che sia stato deciso all’ultimo: come posso dire a un turista, che ha già prenotato con la tassa a 1,5 euro, che deve pagare di più?»

RIPRODUZIONE RISERVATA