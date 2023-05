Imposta di soggiorno, incassi flop 

Un dato che stride con la folla dei turisti accorsi in città per la Sartiglia; delle due l’una allora: o il Siope non ha registrato ancora tutti i versamenti o gli operatori turistici non hanno rispettato la scadenza dei trasferimenti al Comune che il regolamento indica al 16 maggio per il periodo di imposta febbraio/30 aprile.

Da febbraio a tutto aprile, Sartiglia compresa quindi, i turisti che hanno pernottato nelle strutture ricettive della città hanno versato al Comune per l’imposta di soggiorno 7.523,70 euro. A conti fatti (con larga approssimazione) meno di mille presenze in tre mesi. Almeno questo è quanto risulta dai dati aggiornati al 18 maggio 2023 del Siope, il sistema informativo che rileva telematicamente gli incassi e i pagamenti delle amministrazioni pubbliche e quindi anche del palazzo degli Scolopi.

«Subito le verifiche»

Un dato che stride con la folla dei turisti accorsi in città per la Sartiglia; delle due l’una allora: o il Siope non ha registrato ancora tutti i versamenti o gli operatori turistici non hanno rispettato la scadenza dei trasferimenti al Comune che il regolamento indica al 16 maggio per il periodo di imposta febbraio/30 aprile.

«Il dato sull’imposta di soggiorno riportato dal Siope al 18 maggio appare senza dubbio piuttosto basso, ho chiesto agli uffici che verifichino la situazione», assicura il sindaco Massimiliano Sanna titolare anche del bilancio.

I numeri

Nel primo trimestre di quest’anno il Comune dalla partita “imposta di soggiorno” ha incassato 5.657 euro a fronte dei 24.568 dello stesso periodo del 2022 con la Sartiglia senza discesa alla stella e pariglie. Giostra carnevalesca a parte, gli incassi legati alle presenze nelle strutture ricettive di ogni ordine e tipo, compresi i camper, hanno portato alle casse comunali negli ultimi sei mesi del 2019 (data di partenza dell’imposta) 98.327 euro; 45.783 nel 2020; 91.724 euro nel 2021 fino a raggiungere l’anno scorso con il “liberi tutti” post Covid 191.199 euro. Quest’anno al 18 maggio il dato Siope si ferma a 7.523 euro, lontanissimo dal dato degli anni scorsi.

Gli incassi

L’ossigeno finanziario agli Scolopi arriva dall’addizionale comunale Irpef che al 18 maggio con 1,7 milioni era esattamente in linea con il dato dell’intero 2022. Le previsioni dicono che a fine anno l’addizionale Irpef, pagato all’85% da lavoratori pubblici-privati e pensionati, supererà i 3 milioni e 300mila euro. La Giunta annuncia: «L’addizionale non sarà aumentata». Vero, ma altrettanto vero che con le nuove aliquote parametrate su quattro livelli di reddito tra conguagli e le nuove tariffe, nel 2023 gli oristanesi pagheranno il doppio rispetto al 2022 e precedenti. Grazie a questa partita le entrate correnti per imposte e tasse hanno già portato nella casse comunali 2,4 milioni; 4,5 milioni di euro nel 2022.

