Vacanze
14 agosto 2025 alle 00:47

Imposta di soggiorno, il Comune incassa i primi 50mila euro 

Il Comune incassa le prime risorse per l’imposta di soggiorno introdotta quest’anno: 50mila euro solo per il mese di giugno. Una dato positivo destinato a crescere nei mesi dove solitamente si registra il boom dei vacanzieri, luglio e agosto, annunciato di recente in Consiglio comunale dalla capogruppo di Rinascita Valeria Piras: «Entrate che utilizzeremo esclusivamente per il comparto turistico», ha ribadito.

Le tariffe - concordate con Federalberghi e il resto degli operatori del settore - erano state definite lo scorso febbraio: 1 euro per le strutture extra alberghiere, 1,50 per gli alberghi sino a tre stelle, 1 euro sino a 2 stelle, 2 euro per gli alberghi da 4 stelle in sù. L’imposta - come deciso dalla Giunta quartese - si pagherà da marzo ad ottobre - a parte quest’anno con l’avvio in ritardo anche per consentire agli albergatori di organizzarsi - e fino a un massimo di cinque pernottamenti consecutivi nella stessa struttura ricettiva. Mentre saranno esenti gli ultra settantenni e i soggetti ritenuti fragili, per citare alcune categorie.

La previsione di incasso è sempre stata di 200mila euro all’anno, calcolata sulla base dei flussi turistici. Ma, visto l’esordio positivo di giugno, il fondo che sarà incassato nel 2025 potrebbe essere superiore.

