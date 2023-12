Imposta di soggiorno, è record 

Il capitolo turismo nel bilancio del Comune nel 2023 andrà in archivio con un tesoretto di circa 2milioni e 400mila euro (nel 2022 1.350.000 euro). Sono gli introiti previsti dall’imposta di soggiorno, balzello in conto agli ospiti che lo scorso ottobre era stato raddoppiato, consentendo così all’ente locale di incrementare il proprio gettito a disposizione per gli investimenti nel settore dell’accoglienza. Quattro euro a persona negli hotel a quattro stelle o superiori (fino all’autunno del 2022 si versavano 2 euro), la metà per un tre stelle e un euro al giorno per case-vacanze e campeggi. Con questa manovra l’Amministrazione si è garantita la copertura per far fronte a una serie di interventi in materia di promozione turistica (835mila euro), manutenzione e recupero di beni culturali e ambientali (614mila euro) e servizi pubblici locali (950mila euro), indispensabili per una città turistica che si deve sempre presentare al meglio.

Gli investimenti

«Ovviamente l’utilizzo delle risorse è normato da una legge, – precisa l’assessore al Turismo Alessandro Cocco – e finora abbiamo investito le risorse in opere di manutenzione, come ultimamente, per l’impianto di aerazione del teatro civico, mentre sul fronte turistico c’era in programma l’allestimento di un osservatorio, una piattaforma virtuale alimentata da più software in grado di raccogliere i dati con un investimento da 150mila euro fortemente richiesto dal comparto alberghiero e della ricettività più in generale. Progetto ancora causa di forte discussione nella maggioranza di centrodestra. Saremmo stati ben felici di realizzarlo, ma non demordiamo». Alghero è stato il primo comune sardo a introdurre la tassa di soggiorno nel 2015 e secondo i dati in mano all’ente, l’imposta non ha in alcun modo interferito con il numero di presenze turistiche e nemmeno il ritocco al listino ha provocato decrementi in termini di flussi. Gli albergatori, che ricoprono il ruolo di esattori, vorrebbero però sapere come vengono spesi questi soldi, una “city tax” che si teme possa finire nei vari capitoli di spesa degli assessorati, annacquata nelle diverse voci di bilancio. «Sarebbe utile anche all’Amministrazione condividere con gli operatori turistici i percorsi che si vogliono intraprendere», commenta Stefano Visconti presidente provinciale di Federalberghi: «Purtroppo ancora manca l’abitudine a dialogare».

RIPRODUZIONE RISERVATA