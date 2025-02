Imposta di soggiorno e piano del litorale approdano in Consiglio  

Pul e imposta di soggiorno approdano in Consiglio comunale martedì per l’ultimo sì. Il Piano di utilizzo dei litorali - stilato dall’assessorato all’Urbanistica - torna nell’Aula di via Porcu, dopo il via libera alle osservazioni lo scorso ottobre, per l’adozione definitiva: fra le novità introdotte ci sono i sei mega parcheggi di scambio, distribuiti da Margine Rosso sino a Mari Pintau e Kal’e Moru - con quasi 1.400 nuovi posti auto lontani dalle spiagge quartesi, ma collegati attraverso bus navetta con le località balneari della città (dettaglio che sarà definito nel Piano urbano della mobilità sostenibile a cui si sta lavorando). Previste nuove concessioni per i chioschi, sia al Poetto che dal Margine Rosso in poi, e ci saranno i servizi igienici - con spogliatoi - lungo tutta la costa quartese. Spazio anche alla spiaggia libera, e allo sport: oltre a beach volley e tennis, sono previsti corridoi di lancio per le concessioni che offrono il noleggio di piccoli natanti da spiaggia - che non dovranno comunque superare un certo numero - scuole di vela, windsurf e kite surf.

Nella riunione di martedì sera c’è in discussione anche l’introduzione dell’imposta di soggiorno per i turisti che scelgono Quartu come meta per le vacanze: si pagherà 1 euro per le strutture extra alberghiere, 1,50 per gli alberghi sino a tre stelle, 1 euro sino a 2 stelle, 2 euro per gli alberghi da 4 stelle in sù. Il regolamento prevede anche alcune categorie che hanno diritto all’esenzione, e il pagamento dell’imposta per un massimo di cinque pernottamenti consecutivi nella stessa struttura ricettiva.

