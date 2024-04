«Impossibile trovare camerieri» 

C’è chi si affida ai social, con tanto di descrizione della figura richiesta, la foto della struttura ma anche la frase “no perdi tempo”. Altri invece utilizzano il metodo appendendo il cartello all’ingresso del locale con su scritto “Cercasi personale”. Quello che i titolari delle strutture ricettive tra hotel, ristoranti e agriturismo, non riescono a trovare. Un fenomeno che quest’anno ha colpito anche la costa del Sinis: da Cabras a San Vero Milis passando per Riola Sardo, Baratili San Pietro e Nurachi.

Le difficoltà

Trovare camerieri, cuochi e lavapiatti in vista della stagione estiva sta diventando molto difficile. Da Riola Sardo si sfoga Maurizio Mocci, titolare dell’agriturismo “Su Barroccu”: «Non riesco a trovare un cuoco, in queste settimane ho visto di tutto e di più. C’è chi non sa fare una semplice frittata, chi non sa usare bene i coltelli. Come si può affidare la cucina quando ci sono queste difficoltà? Ci sono tanti giovani volenterosi che però non sono stati formati a dovere, purtroppo non possiamo assumere personale inesperto». Carlo Picconi è il titolare dell’hotel e ristorante “Sa Pedrera”, territorio di Cabras: «Il vero problema è che purtroppo non c’è più nessuno che voglia fare questo lavoro. I giovani hanno altre idee, non capiscono che grazie al settore turistico è possibile vivere dignitosamente tutto l’anno. Ma la cosa che fa più paura è che non c’è il ricambio generazionale. Io assumo da una vita le stesse persone, ma ora ho difficoltà a trovare nuovamente i giovani del posto. Anche noi arriveremo ad assumere gli extracomunitari come nelle grandi città. Hanno voglia e bisogno di lavorare».

I problemi

Melissa Caria è invece la titolare del ristorante “Bentu de mari”, a Baratili San Pietro, con disponibilità fino a 400 persone: «Noi in cucina fortunatamente non abbiamo bisogno di nessuna figura esterna perché siamo a conduzione familiare. Abbiamo invece difficoltà per quanto riguarda la figura dei camerieri di sala. Prima ci cercavano, ora invece avviene il contrario con tutti gli ostacoli da superare. Ora - va avanti la titolare del ristorante - la maggior parte dei giovani non accetta di lavorare la domenica e i festivi. O fino a tarda sera. Spesso ci arrivano richieste veramente assurde». Lungo la costa di San Vero Milis Paolo Pradelli gestisce l’hotel Raffael: «Noi abbiamo la squadra al completo, è vero però che ora è difficile trovare personale perché ci sono più strutture».