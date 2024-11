«Impossibile prenotare una visita: costretti a rivolgerci ai privati»  

Quando va bene, per fare la visita medica bisogna aspettare un anno. C’è anche chi dovrà attendere il 2026. Ci sono poi quelli che lasciano perdere e rinunciano a cure e terapie, vittime dell’ordinaria malasanità e dei livelli di assistenza ormai ridotti al minimo, spesso del tutto assenti. Il campionario dei disservizi diventa ogni giorno sempre più consistente. «La sanità ormai è allo sfascio», sottolineano i malati e i loro parenti. Il disagio è diffuso ovunque: dal Sarcidano al Medio Campidano, dal Sulcis al Sarrabus.

Ignorare la sofferenza

«Mia padre aspetta la visita per il riconoscimento dell’invalidità da più di anno. Tutti i tentativi per ora sono caduti nel vuoto». Martina Saiu di Villacidro è sconsolata. Ogni giorno, con il fratello, deve accudire i genitori. «Lavoriamo entrambi, ma non abbiamo alternative. Mamma ha bisogno di un’assistenza continua. Ho inviato decine di mail e fatto tante telefonate. Non è successo niente. È davvero sconfortante non avere risposte». Uno stato d’animo che vive quotidianamente anche Maria Sandra Cruccu di San Gavino. «Un mio familiare – racconta – doveva fare una gastroscopia. La prima data utile? Marzo del 2026. Per questioni di lavoro viaggio ogni giorno e quasi quotidianamente mi sono rivolta ai Cup di Cagliari e San Gavino sperando di anticipare la visita. Fortunatamente si è liberato un posto a Decimo, ma soltanto nel 2025. I malati ormai vengono bistrattati ovunque, spesso abbandonati nei pronto soccorso. La sanità pubblica sta vivendo il suo peggior momento».

Tempi lunghissimi

Claudio Ninna, di Guspini, non sa più cosa fare. «Ho grossi problemi, un mal di pancia che non mi dà tregua – racconta – ho cercato di prenotare una tac e una colonscopia, ma non ci sono riuscito. Immagino che i tempi di attesa siano superiori a un anno». Ipotesi più che fondata, visto che la stessa disavventura è stata vissuta anche da Mino Frongia, di Isili, sindacalista di lungo corso, impegnato per la difesa della sanità pubblica: «Ho prenotato una colonscopia. Ma non posso aspettare un anno. Così ho deciso di mettere mano al portafoglio e sono andato a fare la visita in uno studio privato con grande dispiacere. Ormai il sistema sanitario nazionale è stato smantellato. Nelle zone interne non viene garantita nemmeno l’assistenza di base». A farne le spese (non è una frase fatta) è anche Tiziana Tardini di Nurri, paziente oncologica costretta a sborsare fior di quattrini per visite urgenti, impossibili negli ambulatori pubblici. L’ultima disavventura nel giugno scorso a Villacidro. «C’erano 40 gradi – racconta – avevo prenotato una visita e sono arrivata in anticipo. Il medico non c’era e nessuno mi aveva avvisato. Ho fatto un viaggio a vuoto. Mi sono sentita umiliata. Sto perdendo la speranza».

Protesta nel Sarrabus

«Ho chiesto una consulenza ematologica. Prima data utile: 1 luglio 2025. Per fare una visita dall’otorino dovrei andare a Sadali o Isili perché qui a Muravera le liste sono chiuse». Lidia Todde, presidente dell'associazione Obiettivo Sanità Sardegna da anni si batte per la difesa dei diritti dei malati. «Purtroppo ho rinunciato a certe cure nella sanità pubblica e mi rivolgo ai privati. Nel 2000 avevamo un ospedale. L'hanno ridotto al nulla. Prima hanno chiuso ortopedia, poi otorinolaringoiatria, nel 2009 anche ostetricia e ginecologia. La chirurgia declassata a struttura semplice di chirurgia programmata e accorpata alla Medicina. Abbiamo perso la chirurgia d'urgenza e tutti i pazienti vengono dirottati sul Cagliari. Nel Sarrabus ormai siamo dimenticati dalla politica».

I disservizi nel Sulcis

Nei giorni scorsi la Asl del Sulcis ha annunciato che presto riprenderà il lavoro delle commissioni per l’invalidità. Sono attese da un grande lavoro: ci sono 4mila pratiche da sbrigare. Numeri drammatici in un territorio che negli ultimi anni ha perso tantissimi servizi sanitari. Anche in quest’angolo dell’Isola il tempi biblici delle liste d’attesa provocano disagi e disservizi. «Per il cardiologo? ripassi a settembre del 2026». È la risposta ricevuta da Francesco Podda, quando si è rivolto al Cup del poliambulatorio di Sant’Antioco.

Spesso i cittadini disperati si rivolgono al Comune. «Ci arrivano tantissime segnalazioni – dice Laura Cappelli, sindaca di Buggerru – purtroppo molte persone, in particolare gli anziani, sono costrette e lunghi viaggi e soprattutto a pagare di tasca nelle strutture private»

