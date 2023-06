«Impossibile parlare coi servizi sociali» 

«Da un mese non riesco a parlare con l’ufficio dei servizi sociali». La denuncia è di Maria Bonaria Perra, invalida civile che lancia un appello al Comune. «Al numero dell’ufficio non risponde nessuno e addirittura a volte cade la linea. Sono vedova da quattro mesi e ho assolutamente necessità di parlare con loro per motivi miei personali e perché ho una suocera di 93 anni che è seguita dai servizi sociali e non posso andare di persona da loro senza prima prendere un appuntamento». Perra afferma che nella sua stessa situazione «ci sono anche altre persone. Non me la prendo assolutamente con gli impiegati, che fanno ciò che possono, magari bisognerebbe assumere ulteriore personale per far sì che riescano a far fronte alle tante chiamate». E lancia un appello al Comune: «Venga incontro ai cittadini rendendo sempre disponibile la linea telefonica degli uffici».

