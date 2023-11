«Impossibile far lezione, scioperiamo» 

La protesta è stata proclamata per due giorni, cioè ieri e oggi. Ma l’assenza dalle aule potrebbe durare molto di più. Gli studenti del liceo scientifico Mariano IV d’Arborea sono sul piede di guerra per i tanti problemi che, a detta loro, stanno vivendo durante le lezioni. Sia nella sede centrale di via Messina, ma anche nella sede dell’Istituto dei Frassinetti, dove 14 classi sono state traslocate dall’inizio dell’anno scolastico a causa della chiusura del secondo piano della sede centrale per l’installazione dell’impianto fotovoltaico.

I disagi

Alzano la voce i rappresentanti d’Istituto, Giorgia Atzori, Giuseppe Luigi Facella e Alessandro Armando Pau: «Nella sede dei Frassinetti c’è un odore insopportabile causato dal guano che non permette l’apertura delle finestre. Gli studenti si ritrovano costretti a svolgere cinque ore di lezione in aule calde e non ventilate. Ma è impossibile anche svolgere la ricreazione nel cortile esterno per via del cattivo odore proveniente da escrementi e carcasse di animali morti. Senza dimenticare poi che le porte dei bagni sono spesso bloccate». I ragazzi poi mettono le mani avanti per quanto riguarda i termosifoni che all’Istituto Frasinetti non ci sono: «Questo creerà grandi disagi con l’arrivo delle basse temperature».

La sede centrale

Non se la passa meglio la sede centrale di via Messina, dove i lavori di ristrutturazione iniziati a giugno non sono conclusi. «Un solo bagno delle ragazze è agibile e c’è il soffitto scoperto - vanno avanti gli studenti - La porta d’ingresso invece, essendo instabile, è caduta qualche giorno fa. Nel bagno dei ragazzi manca invece il sistema di illuminazione». I ragazzi ricordano poi che il secondo piano, oggetto di lavori di ristrutturazione, è agibile solo in parte. Sempre qui, dove sono presenti 4 classi, il corridoio di accesso è scoperto con travi e cavi in vista.

La scuola

La dirigente dell’Istituto Donatella Arzedi è amareggiata: «I ragazzi prima di assentarsi in massa potevano parlare con me. Sono dispiaciuta per il loro comportamento. Il trasferimento dai Frassinetti all’Istituto di via Messina si terrà a metà novembre, come già dichiarato nei mesi scorsi. Siamo nei tempi. Sulla presenza del guano e degli animali morti io so che gli operai sono già intervenuti. Per quanto riguarda invece i bagni di via Massina è vero che in alcuni ci sono dei problemi per i lavori in corso, ma molti sono agibili». La scuola non esclude di prendere provvedimenti per l’assenza di massa.