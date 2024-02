«Impossibile entrare in banca seduto sulla sedia a rotelle» 

INVIATO

Ussana. Un episodio, l’ennesimo. Ma questa volta Nicola Lai, 34 anni, tetraplegico dalla nascita, non è riuscito a restare zitto. E ha affidato la sua rabbia ai social. «Buongiorno», ha scritto nella pagina Facebook “Sei di Ussana se...”, «ma è possibile che nel 2024 una persona disabile non possa usufruire della banca a causa di enormi barriere architettoniche?». Un post - non poteva essere altrimenti - che ha creato grandi polemiche. «Non potevo tacere», esordisce mentre chiacchiera con alcuni amici in un bar all’ingresso del paese, «purtroppo non è la prima volta che capita».

La vicenda

Qualche giorno fa, Lai si reca nella filiale di Ussana del Banco di Sardegna per sbrigare alcune faccende. «In realtà», racconta, quasi scusandosi, «non sapevo che avrei potuto fare quell’operazione tramite la app». Giunto alla banca («Dopo aver chiamato per avvertire che ero in arrivo»), il solito problema: quei gradini sono un ostacolo insormontabile per chi è costretto a spostarsi su una sedia a rotelle. «Impossibile entrare ovviamente: mi sono ritrovato a dialogare con l’impiegato al telefono: lui dentro la banca, io fuori». Niente di nuovo, purtroppo. «In passato mi è anche capitato di firmare documenti in strada sotto gli occhi di tutti: un’esperienza che mi ha fatto sentire particolarmente a disagio».

Il fastidio

Questa volta, invece, Lai resta a mani vuote. «Alla fine, l’impiegato mi ha detto che il server era guasto e mi ha invitato a tornare il giorno successivo. Saputo che avrei potuto fare l’operazione con la app, sono andato in tabaccheria e ho stampato i documenti di cui avevo bisogno». Problema risolto. Ma il fastidio resta. «Mi dicono che il cancelletto di fianco all’ingresso serve proprio per l’ingresso dei disabili. A parte il fatto che mi sembra troppo stretto per entrare sulla carrozzella, io l’ho sempre visto chiuso». Un cancelletto, si intuisce leggendo i commenti nel post pubblicato su Facebook, che viene aperto solo dopo una richiesta telefonica. «A me questa cosa non è mai stata detta. Se sono riuscito a vedere l’interno della filiale è solo perché in passato qualche anima buona mi ha visto in difficoltà davanti a quei gradini e mi ha aiutato a superarli».

La battaglia

Quel problema alla nascita che l’ha reso tetraplegico non ha però tolto a Lai la voglia di vivere, di combattere. A sei anni si è trasferito con la famiglia a Brescia e, ottenuto il diploma, è tornato a Ussana. «Un posto dove mi trovo benissimo, adoro questo paese ma non si può certo dire che sia a misura di disabile». Lui i problemi cerca di superarli: va in palestra, incontra gli amici, esce la sera, fa vita sociale. «Non dirò mai, come fanno altri disabili, “la vita mi ha sconfitto”. Io combatto, non voglio essere sconfitto». Per lui. Ma anche per le altre persone che vivono condizioni di difficoltà. «Qualche tempo fa ero in discoteca. Mi si è avvicinata una ragazza per chiedermi se poteva scattarmi una fotografia. Perché?, le ho chiesto. “Perché”, mi ha risposto, “anche il mio fidanzato è disabile. E voglio dimostrargli che anche lui può stare bene, che deve uscire e divertirsi”. È uno tra i più bei ricordi della mia vita».

La risposta

A stretto giro di posta arrivano le scuse dal Banco di Sardegna, istituto sempre attento alle necessità dei disabili. «Quanto accaduto al nostro cliente», si legge in una breve nota, «ci rammarica profondamente. Si è trattato di un caso isolato, per il quale ci scusiamo, dovuto a un’incomprensione che abbiamo prontamente chiarito». Chiarimento confermato dallo stesso Lai. «Appena la notizia ha cominciato a circolare», racconta, «mi ha chiamato l’operatore della banca e si è scusato. Non aveva capito, mi ha detto, la mia situazione. Non solo: essendo nuovo, non sapeva come si garantiva l’accessibilità alla filiale. Abbiamo chiacchierato: per ora sono soddisfatto. Vediamo che cosa accadrà in futuro».

