«Impossibile che i Servizi non sapessero»  

«Israele è stato tradito. Soldati dell’Idf spiegano che gli eventi accaduti in questi giorni sono impossibili: “ Sapevamo anche se si avvicinava un uccello, o uno scarafaggio, al nostro confine recintato ”», racconta una donna di origine israeliane (che chiede di mantenere l’anonimato per questioni di sicurezza), residente nella provincia di Sassari, in stretto contatto con coloro che stanno combattendo contro il movimento di resistenza islamica. Ha ancora amici tra i militari dell’esercito di Tzahal. «Come sono passati i 400 uomini di Hamas? Con la più alta tecnologia a disposizione, con i servizi segreti più sofisticati del mondo?», si domanda la ex recluta delle forze di difesa israeliane che da anni ha cambiato vita, nome e Paese, ma segue le vicende politiche della sua terra di origine.

Il cuore in Israele

«Tutti noi abbiamo fatto il servizio militare e quando lo concludi diventi un militare in permesso. L’analisi geopolitica viene insegnata nell’esercito insieme alle tecnologie e alle armi. Senza contare l’addestramento fisico: le corse di 30 chilometri nel deserto con le munizioni complete addosso sono famosissime». I suoi contatti riferiscono che nelle prime ore dell’attacco «la polizia non reagiva alle chiamate e alle richieste di aiuto. La gente si è barricata in casa senza alcun aiuto». Sono giorni di apprensione anche per chi ha lasciato in quella terra un pezzo di cuore. «Nell’incendio di Haifa, del 2016, ho perso mia zia e mia sorella era finita in ospedale. Ero andata a prenderla per portarla qui. Anche in quell’occasione i notiziari dicevano che il premier stava cercando di far fronte alla situazione». Occhi puntati sul Parlamento di Israele, la Knesset, che, avverte la donna, «è divorato dalle battaglie interne politiche. Per 14 anni questo Paese è stato gestito in un modo che quello che sta succedendo in questi giorni non mi sorprende affatto. Le decisioni rimandate, le promesse fasulle di prendere in mano la situazione, il permesso delle milizie palestinesi armate, con il sostegno del governo, sui territori contestati. Per non parlare del rapporto stretto dell’attuale governo con gli hassidim (ultrà ortodossi). Sono i traditori! Odiano Israele».

Venti di guerra

A giudizio della donna, Hamas avrebbe già vinto, perché ha rovinato la reputazione dell'infallibile forza e sicurezza dell’Idf. «Iran punta a un conflitto con Israele e Usa. Se gli Stati Uniti entreranno in guerra dovranno stampare altri trilioni di dollari che li porterà inevitabilmente a una inflazione alle stelle e a un declino economico veloce. Russia e Cina ne trarrebbero i maggiori benefici».

