«Importanti le terapie mirate» 

«La cistite è una patologia infiammatoria del basso tratto urinario e nella maggior parte dei casi è dovuta a un’infezione batterica. Si stima che circa la metà delle donne avrà un episodio di cistite durante la propria vita. Inoltre, il 30% delle donne che hanno avuto un episodio di cistite acuta andrà incontro a forme ricorrenti con almeno tre episodi all’anno». Francesca Portoghese è un medico del reparto di urologia dell’ospedale SS. Trinità (Asl Cagliari): «Questi numeri rispecchiano la realtà della Sardegna, dove la popolazione è composta per il 50.9% da donne a causa della maggiore longevità rispetto al sesso maschile, un dato che spiega quale sia l’impatto dal punto di vista sanitario di una patologia prevalentemente femminile».

«In Sardegna», prosegue la dottoressa, «gli ambulatori di Urologia si trovano sia nei poliambulatori dislocati sul territorio sia nella maggior parte degli ospedali dell’Isola. Un quarto della nostra popolazione vive in piccoli centri spesso periferici, nei comuni di montagna e collina risiede una popolazione prevalentemente anziana, e questo spiega quanto possa essere difficile per alcune donne raggiungere le strutture sanitarie, e perché ritardino l’inizio di una terapia o spesso ricorrano all’automedicazione. È importante rendere agevole l’accesso agli ambulatori perché ricevere una terapia mirata in tempi brevi evita l’insorgenza di complicanze come le infezioni renali o addirittura sistemiche».

«È altrettanto importante promuovere la prevenzione», rimarca Portoghese, «far conoscere alla popolazione sarda i fattori di rischio e fornire le indicazioni su come eliminarli: come effettuare una corretta igiene, evitare l’uso eccessivo di indumenti intimi sintetici o colorati, quali norme igieniche seguire durante il ciclo mestruale, evitare l’uso di lavande vaginali, non procrastinare la minzione, urinare prima e dopo il rapporto sessuale, bere almeno un litro e mezzo d’acqua al giorno, introdurre con la dieta un’adeguata quantità di fibre e risolvere se presente la stipsi. L’eliminazione dei fattori di rischio rappresenta il primo step nella prevenzione delle cistiti. Il futuro nella gestione della cistite in Sardegna vede la necessità di investire nella prevenzione, nella formazione e nell’accessibilità alle cure, attraverso una collaborazione fra istituzioni sanitarie, medici e cittadini, con l’obiettivo di ridurre l’incidenza della malattia e delle sue complicanze».