«Importante non prendere gol» 

Un Cittadella che in casa ha un rendimento deficitario: «C’era il rischio che potessimo essere noi la vittima sacrificale, per la legge dei grandi numeri. Invece i ragazzi hanno giocato con grossa determinazione e umiltà, cercando di fare la partita». Una gara dai due volti: «Nel primo tempo abbiamo cercato il gol ed è stato bravo il loro portiere, mentre loro hanno avuto solo un'occasione in contropiede. Nella ripresa, il Cittadella non ha mai tirato, mentre noi... così così». Ranieri si gode il Cagliari da combattimento: «È una Serie B ancora più difficile rispetto a quella di qualche anno fa. Questo è un purgatorio, mentre la C è un inferno. Sono contento di vedere che la mia squadra ha cambiato mentalità, lottando su tutti i palloni contro un Cittadella così determinato». Due belle notizie: «Aver lottato contro una squadra che della lotta è principe e non aver preso gol ancora una volta».

Il primo pensiero va agli avversari, in particolare a Gorini. «Fatemi fare i complimenti, Edoardo (Gorini) è un tecnico davvero bravo, che ha costruito una squadra super organizzata, con dei soldati che vanno dietro al loro generale. Mi sorprende siano là sotto, ma con questo spirito di sacrificio si salveranno». Ma Ranieri i complimenti li fa anche ai suoi ragazzi, anche se l'uomo in più dopo il “rosso” a Salvi poteva essere sfruttato meglio: «Loro hanno chiuso gli esterni, non c'erano più spazi. O trovavamo lo spunto nell'uno contro uno, mettendo qualche palla difficile dentro, oppure sarebbe stata complicata. Abbiamo sbagliato a fare qualche cross dalla trequarti, centralmente. Ma sono contento». Sir Claudio preferisce vedere il bicchiere mezzo pieno, riservando ai discorsi nello spogliatoio l'analisi di quanto non gli è piaciuto: «Sono contento della prestazione, perché è importante prendere fiducia».

Il primo pareggio, dopo l'esordio vittorioso col Como, non toglie il sorriso a Claudio Ranieri. Lo 0-0 col Cittadella è, per il tecnico romano, un mattoncino importante nella costruzione del suo Cagliari, «perché i ragazzi sono stati bravi a combattere contro una squadra che nella lotta su tutti i palloni è bravissima. E ho visto una grande dimostrazione di umiltà e determinazione».

Complimenti ai rivali

Cagliari che lotta

Questione di gol

Terzo clean sheet di fila, Ranieri sottolinea: «Ai ragazzi avevo fatto notare che le 23 reti subite erano troppe per chi vuole risalire. Sì, è importante fare gol, ancora più importante non subirne. I ragazzi hanno capito che, lottando così, di reti non ne prendiamo. Il gol arriverà». L'assenza di Pavoletti si è fatta sentire e, in caso di assenza prolungata, potrebbe essere necessario cercare una punta sul mercato. Ma il tecnico non si sbilancia: «Non fasciamoci la testa, valutiamo e aspettiamo quel che dicono i medici. Griger ha fatto il suo, non è facile passare dalla Primavera alla prima squadra». In un pomeriggio di complimenti, ce n'è uno speciale per Kourfalidis: «Una prestazione stupenda. Non voglio che si monti la testa, ma mi è sembrato il nipotino di Barella». E poi i tifosi rossoblù: «Meravigliosi. Il calcio è entusiasmo e passione, noi addetti ai lavori dobbiamo alimentarli partita dopo partita».

