«Importante l’adesione dei musei» 

Sotto la pioggia di ieri sera è calato il sipario sulla seconda edizione dell’Ultima notte d’estate tra festa, cultura, socialità. Da piazza Asproni a piazza Vittorio Emanuele e lungo l’intero corso Garibaldi, gli spazi della città si sono animati grazie anche al gemellaggio con la Notte europea dei ricercatori e ai musei. «La cosa buona è l’unione - dice Roberto Cadeddu di Confesercenti -. È un’iniziativa che rivitalizza il centro della città, ed è opportuno che i nuoresi la rivivano. Grande partecipazione anche grazie alla Notte dei ricercatori e ai musei che si sono mostrati volonterosi nel voler replicare iniziative come questa durante l’anno, oltre alla voglia di creare una rete che unisce tutti gli ambiti».La casa Deledda, il museo della ceramica, quello del Costume e il Man hanno aperto sino alle 22, mentre lo Spazio Ilisso fino alle 20. Punti di riferimento importanti, soprattutto sotto la pioggia. Nelle attività commerciali concerti, spettacoli, esibizioni. Esposizione diffusa per artigiani, hobbisti e creativi. «Un cameo speciale è stato donato da Gianluca Medas - dice Salvatore Piredda del Centro commerciale naturale -. Altro protagonista della notte è stato lo street food curato da Coldiretti e Confesercenti con 12 punti dedicati alle produzioni locali».

