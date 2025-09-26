VaiOnline
Notte bianca
27 settembre 2025 alle 00:22

«Importante l’adesione dei musei» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sotto la pioggia di ieri sera è calato il sipario sulla seconda edizione dell’Ultima notte d’estate tra festa, cultura, socialità. Da piazza Asproni a piazza Vittorio Emanuele e lungo l’intero corso Garibaldi, gli spazi della città si sono animati grazie anche al gemellaggio con la Notte europea dei ricercatori e ai musei. «La cosa buona è l’unione - dice Roberto Cadeddu di Confesercenti -. È un’iniziativa che rivitalizza il centro della città, ed è opportuno che i nuoresi la rivivano. Grande partecipazione anche grazie alla Notte dei ricercatori e ai musei che si sono mostrati volonterosi nel voler replicare iniziative come questa durante l’anno, oltre alla voglia di creare una rete che unisce tutti gli ambiti».La casa Deledda, il museo della ceramica, quello del Costume e il Man hanno aperto sino alle 22, mentre lo Spazio Ilisso fino alle 20. Punti di riferimento importanti, soprattutto sotto la pioggia. Nelle attività commerciali concerti, spettacoli, esibizioni. Esposizione diffusa per artigiani, hobbisti e creativi. «Un cameo speciale è stato donato da Gianluca Medas - dice Salvatore Piredda del Centro commerciale naturale -. Altro protagonista della notte è stato lo street food curato da Coldiretti e Confesercenti con 12 punti dedicati alle produzioni locali».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il delitto di Tempio

Che fine hanno fatto pantaloni e cellulare di Cinzia Pinna?

Continuano le indagini dei carabinieri nella tenuta di Conca Entosa e non solo 
Il giallo

Garlasco, svolta choc Indagato il magistrato che scagionò Sempio

L’accusa: mazzette versate dai familiari per archiviare le accuse al sospettato 
regione

Todde, il futuro passa dalla Consulta

Decadenza, attesa per il verdetto dei giudici costituzionali sul doppio ricorso 
Alessandra Carta
Regionali

Centrodestra, incubo astensionismo

Domani al voto Marche e Val d’Aosta: «Attenti, ogni scheda conta» 
Giallo in Sicilia

Sequestro lampo di un ragazzino

Diciassettenne portato via da quattro incappucciati e liberato in serata 