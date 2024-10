Implacabile dal dischetto 

Il pallone pesava tantissimo e i 40.138 di fede bianconera dello Stadium cercavano di distrarlo in tutti i modi prima della battuta del rigore, ma Răzvan Marin è rimasto freddissimo: destro potente e preciso quasi all’incrocio dei pali, in modo che Di Gregorio - pur intuendo la traiettoria - non potesse farci nulla. La seconda rete consecutiva del centrocampista è fondamentale tanto quanto quella di Parma sette giorni fa, anche per come è arrivata all’88’: «C’era grande tensione con tutto il pubblico che fischiava, ma sono riuscito a fare gol», il suo racconto sui momenti che lo hanno portato a calciare dagli undici metri. Dove, in aggiunta, ha interrotto l’imbattibilità dei bianconeri dopo 628’ di Serie A: «La Juventus non aveva mai preso gol in questo campionato. Sono contento per il punto che abbiamo preso: è un gran punto questo».

Uomo chiave

Come a Parma, Marin ha segnato da subentrato. Rimasto in panchina per la conferma della coppia Adopo-Makoumbou, il numero 18 ha atteso il suo momento arrivato al 65’. E non ha avuto dubbi nel prendersi il pallone una volta che Marinelli ha indicato (al Var) il dischetto, nonostante ci fosse anche Mina vicino a lui pronto a calciarlo. «Yerry rompe un po’ le scatole tutti i giorni ma fa bene a parlare, perché ci tiene sempre concentrati e al 100%», ironizza sul compagno di squadra colombiano. Per Marin quanto fatto dal Cagliari in queste ultime partite ha permesso di cancellare l’avvio di stagione complicato, con la svolta arrivata anche grazie al suo gol di una settimana fa al Tardini: «Abbiamo avuto un inizio difficile e sbagliato la partita con l’Empoli, ma da quella di Parma ci siamo ripresi». Da oggi risponderà alla convocazione della Romania per la Nations League: giocherà sabato alle 20.45 a Cipro e martedì 15 alla stessa ora in Lituania.

