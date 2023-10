Impiegato comunale “re” della malvasia 

Un dipendente comunale, Vincenzo Porru, si è aggiudicato il primo premio al concorso della malvasia artigianale locale di Settimo San Pietro. I sommelier hanno assegnato il secondo e il terzo posto alle malvasie prodotte nel 2022 e presentate rispettivamente da Simone Melis e Matteo Cabboi: 14 gli espositori sotto esame da parte dei sommelier, in un clima di grande attesa e di festa in una tre giorni fra sapori, cultura, costumi locali del passato, le visite e gli assaggi nei “magasinus” e alle antiche case del paese dove ieri mattina ha dato spettacolo il coro Serpeddì di Sinnai. Con visitatori arrivati da tutto l’hinterland. Tante anche le bancarelle in piazza, le pardulas, il gatò e il pan di sapa, la fregola e gli altri prodotti tipici di Settimo.

«Siamo davvero soddisfatti: l’obiettivo è rilanciare il paese con le sue tradizioni e i suoi prodotti tipici-ha detto il sindaco Gigi Puddu: ci siamo riusciti».

