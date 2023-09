Impiegati malati, Anagrafe in tilt 

È caos negli uffici demografici del Comune di San Gavino chiuso per dieci giorni con riapertura il 25 settembre. Il motivo? I due dipendenti comunali del servizio sono in malattia anche se nel sito del Comune si parla di una chiusura dovuta a ragioni tecniche e si invitano i cittadini a richiedere i certificati sul sito del Ministero dell’Interno o su appuntamento.

I disagi e i disservizi sono notevoli perché gli uffici demografici sono quelli più importanti non solo per San Gavino ma per l’intera provincia del Medio Campidano dal momento che la presenza dell’ospedale comporta un surplus di adempimenti burocratici per gli atti di nascita e di morte che devono essere rilasciati subito in caso d’urgenza, fatto questo che potrebbe determinare conseguenze legali gravi a carico dello stesso Comune.

Nessun incontro

Ma dietro la chiusura pare ci siano le tensioni che vanno avanti da tempo. Gli stessi dipendenti nei mesi scorsi avevano segnalato problemi di natura funzionale e organizzativa, anche attraverso lettere indirizzate al sindaco Carlo Tomasi, che ha la delega al personale, alla segretaria comunale e alla rsu, ma alle sollecitazioni non c’è stato alcun riscontro. La rsu ha chiesto già da tempo con una lettera un incontro urgente con l’amministrazione comunale per discutere dei problemi e trovare delle soluzioni a una situazione che con il passare del tempo è diventava sempre più insanabile. La lettera è stata ignorata.

Le accuse

Sul caso interviene il consigliere Stefano Altea: «A fronte dei proclami sulle nuove assunzioni, l’unica costante di questa amministrazione riguardo al personale è lo scontento dei dipendenti che si tramuta in disservizi per i cittadini. La chiusura di questi giorni dell’ufficio anagrafe è solo una delle tante dimostrazioni del fallimento del sindaco Carlo Tomasi (assessore al personale) nel rendere efficiente e efficace la macchina amministrativa». Duro anche il consigliere Stefano Musanti, sindaco dal 2005 al 2009: «In questi ultimi anni la gestione del personale è stata catastrofica. Si è assistito per la prima volta allo sciopero del personale alla chiusura del servizio anagrafe, un modello di riferimento riconosciuto dallo stesso Ministero. Il tutto tra le dichiarazioni creative del sindaco che prima dichiara un organico di 50 dipendenti e pochi mesi dopo di 38, promettendo assunzioni per arrivare a 49. Chissà che i numeri siano vincenti al lotto. Un danno che potrebbe essere devastante per i prossimi anni con il nuovo quadro del patto di stabilità».

La replica

Il sindaco Carlo Tomasi getta acqua sul fuoco: «Nonostante la chiusura del servizio, riusciamo a garantire le emergenze. Il 25 il servizio riaprirà».