Impiegati, incentivi da restituire 

La matita rossa della Corte dei conti si abbatte sui premi riconosciuti ai dipendenti dell’ufficio Tributi del Comune di Nuoro, amministrato da Andrea Soddu, nella caccia agli evasori: somme indebitamente liquidate per il recupero dei crediti Ici non pagati a loro volta dai nuoresi, e che dovranno restituire. Tutto nasce da un accertamento della Corte dei conti sui reali tributi che il Comune ha incassato.

Le verifiche richieste dalla Magistratura contabile ed eseguite dagli uffici finanziari dell’amministrazione, con attività di ricerca documentale e di verifica contabile delle riscossioni a partire dal gennaio del 2016 al maggio del 2018, relative all’Ici del 2011, e appunto inerenti le attività di recupero dell’evasione svoltasi nel 2016, hanno mostrato che le somme effettivamente incassate sono poco più della metà di quanto dichiarate. E cioè 274 mila e 199,70 euro e non 438 mila e 173,36 euro, denari questi ultimi che erano stati indicate nella determinazione 1174 del 15 maggio 2018 su cui era stata poi calcolato l’incentivo. Insomma, ai dipendenti comunali è stato liquidato erroneamente la somma complessiva di quattromila e 708,29 euro, ma dovranno restituire circa 2 e 416,17 euro netti. Il resto dei soldi sono stati versati in contributi e imposte.

