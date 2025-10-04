Impiegata infedele in un mare di guai 

Buste anonime piene di proiettili, necrologi falsi, minacce di morte e una bambola smembrata avvolta nel cellophane. È il macabro rituale che per mesi avrebbe terrorizzato due psicologhe dell’Asl di Macomer, incaricate - nell’ambito di un contenzioso civile - di svolgere valutazioni professionali nel procedimento che vedeva coinvolta Rosina Marzeddu, 48 anni, impiegata delle Poste Italiane, originaria di Dualchi, attualmente detenuta per un’altra e gravissima accusa: corruzione in atti giudiziari.

Escalation di minacce

La Procura di Oristano ha chiuso le indagini su una vicenda, che coinvolge un secondo indagato, Gaetano Demuru, 26 anni, di Noragugume. Sono accusati a vario titolo di aver condotto una campagna di minacce, intimidazioni e atti persecutori contro le due professioniste, Claudia Cadoni e Maria Grazia Meloni, nel tentativo - per gli inquirenti - di condizionare il loro lavoro e ottenere un vantaggio processuale nella disputa con l’ex compagno.

Cosa è successo

I fatti, ricostruiti dal pm Sara Ghiani, sarebbero avvenuti tra settembre 2023 e agosto 2024 con appostamenti e insulti davanti all’abitazione di una psicologa, richieste di rimozione dal procedimento, ma soprattutto l’invio di pacchi minatori con proiettili, croci nere, necrologi falsi, e in un caso, una bambola smembrata e avvolta nel cellophane, accompagnata dalla scritta: “La baby troietta sarà presto decapitata”. E ancora, riferimenti alla casa dell’altra psicologa, con frasi come: “La tua casetta farà il boom”. Uno dei pacchi, recapitato il 24 marzo 2024, sarebbe stato consegnato da Demuru, su incarico della Marzeddu. Per la Procura, sarebbe stato proprio l’uomo, ora indagato per minaccia, arecapitare quel plico. Le accuse per la Marzeddu vanno dallo stalking alla minaccia a pubblico ufficiale.

Le altre accuse

Questo nuovo fascicolo si aggiunge a un complesso quadro giudiziario a carico di Marzeddu. La donna è stata arrestata con l’accusa di corruzione in atti giudiziari, nell’ambito di un altro procedimento, in cui, per calunnia e sostituzione di persona, è a processo contro l’ex compagno, Giuseppe Fois. Per la Procura, avrebbe pagato una testimone - Maria Franca Swacha - per ottenere una deposizione favorevole, trasferendole 3.200 euro. Un altro testimone, avrebbe ricevuto 11 mila euro, ma non fu sentito in aula. Marzeddu è inoltre indagata per peculato: avrebbe sottratto circa 40 mila euro da conti di clienti postali. Con la conclusione delle indagini, gli avvocati Maria Grazia Corrias e Francesco Porcu per Marzeddu, e Gianmarco Mura per Demuru, potranno ora presentare memorie difensive o chiedere nuovi interrogatori.

