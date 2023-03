Impiccata sotto il ponte, cagnetta salvata in extremis 

È scampata a una morte atroce, un po’ per il proprio istinto di sopravvivenza, ma soprattutto per il provvidenziale intervento di due ragazze che l’hanno soccorsa per puro caso. È una storia a lieto fine quella che ieri mattina, a Siniscola, ha visto come protagonista una cagnetta vittima di un brutale gesto da parte di qualcuno privo di ogni scrupolo. L’animale, un esemplare probabilmente utilizzato per la caccia, è stato notato da due ragazze con un cappio al collo che penzolava sotto il ponte di Sant’Elene alla periferia della cittadina, nella zona di Duai. Attirate dai lamenti, hanno rinvenuto la cagnetta che toccava a malapena il terreno con le zampe posteriori e nel disperato tentativo di salvarsi la vita cercava con i due arti anteriori di spingersi verso l’alto sfregandoli contro una parete a cui era stata fissata, attraverso un gancio, la fune che aveva stretta al collo. Le due ragazze sono accorse in suo aiuto e mentre una delle due sosteneva l’animale ormai allo stremo delle forze, l’altra ha allertato i carabinieri.

Sul posto è arrivata una pattuglia di militari che dopo averlo liberato, lo hanno consegnato al canile “Il cucciolo” dove una veterinaria l’ha visitato. La cagnetta è stata trovata in buone condizioni, anche se ha bisogno di cure alle zampe anteriori, rimaste ferite a forza di sfregare sulla parete del ponte. Pare che l’esemplare avesse partorito una cucciolata da qualche giorno, anche se dei piccoli non si è avuta traccia.

Sull’episodio sono in corso le indagini da parte degli uomini dell’Arma che sta facendo il possibile per risalire ai responsabili. La vicenda ha destato forte sdegno tra l’opinione pubblica della cittadina, e ora un gruppo di attivisti per la tutela degli animali si è messo all’opera affinché la cagnetta venga adottata.

